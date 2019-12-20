Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42008

20 декабря 2019, 15:17



В Норильске у уроженки Сахалина изъяли крупную партию «синтетики».

В квартире на Молодёжном проезде у 31-летней уроженки Сахалинской области полицейские провели обыск и обнаружили 6 пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общим весом 800 граммов. На женщину заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Просмотров:124 В квартире на Молодёжном проезде у 31-летней уроженки Сахалинской области полицейские провели обыск и обнаружили 6 пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общим весом 800 граммов.На женщину заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.