Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42009

20 декабря 2019, 16:07



Строительство красноярского метро могут начать уже в 2020 году.

Накануне во время пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о строительстве второй линии метрополитена в Екатеринбурге, заметил, что в 1995 году в Красноярске начинали строительство метро, но потом его заморозили. Строительство неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно проект законсервировали в 2013 году. В 2019-м Красноярскому краю выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета на корректировку проектной документации в рамках федерального проекта «Чистый воздух». По словам Митволя, при корректировке проектной документации стоимость строительства первой очереди метрополитена, которая включает одну линию, была сокращена с 70 до 64 млрд рублей. Он отметил, что в случае положительного заключения Главгосэкспертизы строительство может начаться уже в следующем году. - И, если не будет никаких срывов, запустить первую очередь планируется к 1 сентября 2023 года - подчеркнул Митволь.

Просмотров:108 Об этом сообщил ТАСС Олег Митволь, председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» - компании, которая занимается корректировкой проекта подземки. С его слов, государственная экспертиза проекта строительства метро займёт от 60 до 90 дней.Накануне во время пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о строительстве второй линии метрополитена в Екатеринбурге, заметил, что в 1995 году в Красноярске начинали строительство метро, но потом его заморозили. Строительство неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно проект законсервировали в 2013 году. В 2019-м Красноярскому краю выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета на корректировку проектной документации в рамках федерального проекта «Чистый воздух».По словам Митволя, при корректировке проектной документации стоимость строительства первой очереди метрополитена, которая включает одну линию, была сокращена с 70 до 64 млрд рублей. Он отметил, что в случае положительного заключения Главгосэкспертизы строительство может начаться уже в следующем году.- И, если не будет никаких срывов, запустить первую очередь планируется к 1 сентября 2023 года - подчеркнул Митволь.