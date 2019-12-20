Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42010

20 декабря 2019, 16:08



Победители инновационного форума разработают цифровую платформу о возможностях туркластера «Арктический».

Международный инновационный форум проходил в Красноярске в середине декабря при поддержке регионального правительства, Министерства экономического развития РФ, Российской венчурной компании. В мероприятии приняли участие инвесторы, представители бизнеса, органов государственной власти, научных и коммерческих организаций, молодые учёные, разработчики инновационных проектов, студенты и аспиранты вузов. На форуме было представлено пять кейсов, требующих инновационных решений, от различных компаний и организаций. Команда Агентства развития Норильска при участии краевого Агентства развития бизнеса презентовала проект туристско-рекреационного кластера «Арктический» и предложила специалистам в области IT-технологий подумать над вопросами цифровизации кластера. «ТРК «Арктический» объединяет коммерческие предприятия Норильска и Таймыра, а также комплекс инвестиционных проектов. Среди них - строительство гостиниц, баз отдыха, парковых зон и организация возобновляемых источников энергии. Конкурентные преимущества территории туркластера – возможность комплексного предоставления услуг: культурно-познавательного, экологического, промышленного, круизного, событийного и этнографического туризма. Особая точка притяжения – плато Путорана, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, - отмечают в АРН. - Несмотря на огромный экономический потенциал, существуют факторы, сдерживающие приток туристов: ограниченный набор инструментов позиционирования туркластера, необходимость получения разрешения для посещения заповедных зон, отсутствие интернет-связи на территории плато, невыстроенная система обработки запросов в сетях туроператоров». В решении кейса АРН приняли участие 11 команд. Победителем стала «АратСтудио» с проектом создания информационного сервиса туристических и сопутствующих услуг. Такая цифровая платформа объединит управляющие структуры, туроператоров, гидов, экскурсоводов, позволит гостям удалённо получить консультацию специалиста, составить маршрут, совершить онлайн-прогулку по Норильску, Дудинке и плато Путорана. Цифровая платформа, по замыслу разработчиков, будет объединять WEB- и мобильное приложения, группы в популярных социальных сетях. Использование сервисов поможет вести статистику по количеству прибывающих туристов, сделать посещение маршрутов наиболее безопасным. Сотрудничество команды-победителя и Агентства развития Норильска будет продолжено. Весной разработчики приедут в Норильск для обсуждения дальнейшего формата работы. Фото с сайта АРН

Просмотров:117 Международный инновационный форум проходил в Красноярске в середине декабря при поддержке регионального правительства, Министерства экономического развития РФ, Российской венчурной компании. В мероприятии приняли участие инвесторы, представители бизнеса, органов государственной власти, научных и коммерческих организаций, молодые учёные, разработчики инновационных проектов, студенты и аспиранты вузов.На форуме было представлено пять кейсов, требующих инновационных решений, от различных компаний и организаций. Команда Агентства развития Норильска при участии краевого Агентства развития бизнеса презентовала проект туристско-рекреационного кластера «Арктический» и предложила специалистам в области IT-технологий подумать над вопросами цифровизации кластера.«ТРК «Арктический» объединяет коммерческие предприятия Норильска и Таймыра, а также комплекс инвестиционных проектов. Среди них - строительство гостиниц, баз отдыха, парковых зон и организация возобновляемых источников энергии. Конкурентные преимущества территории туркластера – возможность комплексного предоставления услуг: культурно-познавательного, экологического, промышленного, круизного, событийного и этнографического туризма. Особая точка притяжения – плато Путорана, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, - отмечают в АРН. - Несмотря на огромный экономический потенциал, существуют факторы, сдерживающие приток туристов: ограниченный набор инструментов позиционирования туркластера, необходимость получения разрешения для посещения заповедных зон, отсутствие интернет-связи на территории плато, невыстроенная система обработки запросов в сетях туроператоров».В решении кейса АРН приняли участие 11 команд. Победителем стала «АратСтудио» с проектом создания информационного сервиса туристических и сопутствующих услуг. Такая цифровая платформа объединит управляющие структуры, туроператоров, гидов, экскурсоводов, позволит гостям удалённо получить консультацию специалиста, составить маршрут, совершить онлайн-прогулку по Норильску, Дудинке и плато Путорана. Цифровая платформа, по замыслу разработчиков, будет объединять WEB- и мобильное приложения, группы в популярных социальных сетях. Использование сервисов поможет вести статистику по количеству прибывающих туристов, сделать посещение маршрутов наиболее безопасным.Сотрудничество команды-победителя и Агентства развития Норильска будет продолжено. Весной разработчики приедут в Норильск для обсуждения дальнейшего формата работы.Фото с сайта АРН