Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42011

20 декабря 2019, 16:09



Дмитрий Пристансков: «Норникель» вносит свой вклад в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь».

Представляя депутатам новую стратегию компании до 2030 года, Дмитрий Пристансков остановился и на этом проекте. Он стоит под № 1 в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь». «Сам по себе тренд, заложенный проектом «Енисейская Сибирь», уникален и масштабен. Он даёт новые силы для развития Сибири. Наша часть в нём - это проект «Южный кластер», - отметил Пристансков. Проект предусматривает освоение запасов северной части месторождения «Норильск-1», строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом, расширение шахты «Заполярная», модернизацию Норильской обогатительной фабрики. Также в рамках его реализации будет создан абсолютно новый минерально-сырьевой центр. Реализация этого проекта, по словам вице-президента «Норникеля», предусматривает к 2027 году суммарное увеличение добывающих мощностей с 2 до 9 миллионов тонн. Мощности шахты «Заполярная» вырастут с 1,2 до 2 млн тонн. Будут построены и новые добывающие мощности под отработку карьерным способом мощностью до 7 млн тонн. «Основные фонды Южного кластера по добыче и переработке будут обновлены на 80-90%. Инвестиции в развитие горной добычи с учётом модернизации обогатительных мощностей и инфраструктуры составят около 70 млрд рублей. Реализация Южного кластера обеспечит порядка 2 тысяч рабочих мест, - сообщил Дмитрий Пристансков. – Реализация проекта также создаст хороший мультипликативный налоговый эффект. В течение 10 лет мы планируем, что налоговые поступления в региональный бюджет только от этого проекта составят порядка 30 млрд рублей». Топ-менеджер «Норникеля», говоря о реализации Южного кластера, отметил, что компания ожидает и от Красноярского края «шагов навстречу»: «Наиболее эффективно Южный кластер может быть реализован с предоставлением преференций и господдержки. Среди таких мер - включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также применения региональных налоговых ставок».

Просмотров:112 О проекте строительства новых добывающих мощностей и модернизации шахты «Заполярная» (Южный кластер) говорили на прошедшей вчера встрече статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрия Пристанскова с депутатами Законодательного собрания Красноярского края.Представляя депутатам новую стратегию компании до 2030 года, Дмитрий Пристансков остановился и на этом проекте. Он стоит под № 1 в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь».«Сам по себе тренд, заложенный проектом «Енисейская Сибирь», уникален и масштабен. Он даёт новые силы для развития Сибири. Наша часть в нём - это проект «Южный кластер», - отметил Пристансков.Проект предусматривает освоение запасов северной части месторождения «Норильск-1», строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом, расширение шахты «Заполярная», модернизацию Норильской обогатительной фабрики. Также в рамках его реализации будет создан абсолютно новый минерально-сырьевой центр.Реализация этого проекта, по словам вице-президента «Норникеля», предусматривает к 2027 году суммарное увеличение добывающих мощностей с 2 до 9 миллионов тонн. Мощности шахты «Заполярная» вырастут с 1,2 до 2 млн тонн. Будут построены и новые добывающие мощности под отработку карьерным способом мощностью до 7 млн тонн.«Основные фонды Южного кластера по добыче и переработке будут обновлены на 80-90%. Инвестиции в развитие горной добычи с учётом модернизации обогатительных мощностей и инфраструктуры составят около 70 млрд рублей. Реализация Южного кластера обеспечит порядка 2 тысяч рабочих мест, - сообщил Дмитрий Пристансков. – Реализация проекта также создаст хороший мультипликативный налоговый эффект. В течение 10 лет мы планируем, что налоговые поступления в региональный бюджет только от этого проекта составят порядка 30 млрд рублей».Топ-менеджер «Норникеля», говоря о реализации Южного кластера, отметил, что компания ожидает и от Красноярского края «шагов навстречу»:«Наиболее эффективно Южный кластер может быть реализован с предоставлением преференций и господдержки. Среди таких мер - включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также применения региональных налоговых ставок».