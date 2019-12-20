Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42012

20 декабря 2019, 16:45



Стало известно о графике работы городских поликлиник в новогодние праздники.

Стационары, травмпункт и скорая помощь все праздничные дни будут работать круглосуточно. Фото Ирины Яринской

Просмотров:109 Все поликлиники районов, детские и взрослые, женская консультация и стоматология будут работать 3, 6 и 8 января с 8 до 16 часов. Приёмы пациентов проведут врачи-специалисты: терапевты, хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи и стоматологи. В это же время можно обратиться в процедурные и перевязочные кабинеты, вызвать доктора на дом.Стационары, травмпункт и скорая помощь все праздничные дни будут работать круглосуточно.Фото Ирины Яринской