Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42013

20 декабря 2019, 16:50



Красноярский край стал лидером по росту рынка новых машин.

22 региона, входящих в топ-30, по итогам 11 месяцев 2019 года демонстрируют падение рынка, сообщило агентство «Автостат». У 17 из данных регионов этот показатель ниже среднерыночного значения (-2,8%). Самое сильное падение рынка в представленном рейтинге зафиксировано в Ставропольском крае (-7,6%), а наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается в Красноярском крае (+13,5%).

Просмотров:85 22 региона, входящих в топ-30, по итогам 11 месяцев 2019 года демонстрируют падение рынка, сообщило агентство «Автостат». У 17 из данных регионов этот показатель ниже среднерыночного значения (-2,8%). Самое сильное падение рынка в представленном рейтинге зафиксировано в Ставропольском крае (-7,6%), а наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается в Красноярском крае (+13,5%).