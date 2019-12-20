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20 декабря 2019, 16:58



Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень.

Работу здравоохранения в части детской медицины следует выводить на более высокий уровень, заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. «Что касается благотворительной деятельности и того, что делается на ведущих наших каналах - обращения о помощи с призывом для конкретных детей, эти призывы и передачи - их нельзя запретить. Помощь одному-двум детям - она тоже важна, если мы спасаем жизнь одному человеку - это тоже очень здорово <...> Но в общей картине они, конечно, мало что меняют, здесь в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень», - цитирует главу государства ТАСС. Ранее президент отметил существенный прогресс в снижении уровня детской смертности в России. По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь бесплатно, а дети - прежде всего. Фото Валерия Шарифулина/ТАСС

Просмотров:90 Работу здравоохранения в части детской медицины следует выводить на более высокий уровень, заявил в четверг в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.«Что касается благотворительной деятельности и того, что делается на ведущих наших каналах - обращения о помощи с призывом для конкретных детей, эти призывы и передачи - их нельзя запретить. Помощь одному-двум детям - она тоже важна, если мы спасаем жизнь одному человеку - это тоже очень здорово <...> Но в общей картине они, конечно, мало что меняют, здесь в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень», - цитирует главу государства ТАСС.Ранее президент отметил существенный прогресс в снижении уровня детской смертности в России. По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь бесплатно, а дети - прежде всего.Фото Валерия Шарифулина/ТАСС