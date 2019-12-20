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20 декабря 2019, 18:03



В Москве наградили победителей выставки-конкурса «Волшебная сила голубого потока», в которой приняли участие и юные норильские художники.

Творчество молодых дарований создавалось при участии заслуженного художника РФ Никаса Сафронова и под председательством Дмитрия Петрова - члена Союза художников России, Московского союза художников, преподавателя ВГИКа, МГАХИ им. В. И Сурикова. В состав жюри вошли представители Российской академии художеств и Союза художников России, преподаватели МГАХИ им. В. И. Сурикова, члены международных художественных объединений. Поездка состоялась благодаря благотворительному фонду «Территория добра» и лично Наталье Солодовник, которую Норильская художественная школа благодарит за помощь. Фото участников конкурса

Просмотров:72 Выставка-конкурс детского творчества «Волшебная сила голубого потока» проходила в рамках VIII Международного фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока - МОСГАЗ зажигает звёзды». Две ученицы педагога-художника Натальи Мороз - Ирина Козлова с работой «Новое месторождение» и Алина Созыкина с работой «Новый трубопровод» - заняли на этом конкурсе 3-е место.Творчество молодых дарований создавалось при участии заслуженного художника РФ Никаса Сафронова и под председательством Дмитрия Петрова - члена Союза художников России, Московского союза художников, преподавателя ВГИКа, МГАХИ им. В. И Сурикова. В состав жюри вошли представители Российской академии художеств и Союза художников России, преподаватели МГАХИ им. В. И. Сурикова, члены международных художественных объединений.Поездка состоялась благодаря благотворительному фонду «Территория добра» и лично Наталье Солодовник, которую Норильская художественная школа благодарит за помощь.Фото участников конкурса