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20 декабря 2019, 18:06



Президент отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России.

«Если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, то никаких проблем не будет возникать. Только нужно делать все так, как вы говорили. А для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Общероссийского народного фронта (ОНФ), и вот прошу их еще раз уделить этому особое внимание. Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о старте мусорной реформы в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что в мусорной отрасли необходимо использовать новейшие технологии и увеличивать количество предприятий по переработке отходов по аналогии с мировыми столицами. «Они уже строятся, количество этих предприятий должно быть увеличено — по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб, и будет ли ущерб для окружающей среды, и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями», — сказал Путин.

Просмотров:70 Владимир Путин заявил о необходимости общественного контроля за мусорной отраслью и попросил руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ) уделить этому особое внимание. Об этом он заявил на большой пресс-конференции в четверг.«Если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, то никаких проблем не будет возникать. Только нужно делать все так, как вы говорили. А для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Общероссийского народного фронта (ОНФ), и вот прошу их еще раз уделить этому особое внимание. Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы ее решим», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о старте мусорной реформы в Санкт-Петербурге.Он также отметил, что в мусорной отрасли необходимо использовать новейшие технологии и увеличивать количество предприятий по переработке отходов по аналогии с мировыми столицами.«Они уже строятся, количество этих предприятий должно быть увеличено — по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб, и будет ли ущерб для окружающей среды, и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями», — сказал Путин.