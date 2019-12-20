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20 декабря 2019, 18:10



Сегодня зрителей принял обновлённый зал КДЦ им. В. Высоцкого.

Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, ремонт был долгожданный: здание с момента постройки ни разу капитально не ремонтировалось. Длительное время для этого не выделялись средства, а в этом году город всё же заключил муниципальный контракт между компанией «СМЭП плюс» и УКРиС на выполнение комплекса работ в два этапа. - Первый этап – ремонт зрительного зала – завершён, работы велись около трёх месяцев, достаточно короткий срок для Норильска с учётом доставки материалов. Подрядчик справился, на мой взгляд, хорошо, - рассказал Дмитрий Самородов. Напомним, в зале полностью заменили отделку, использовав новые звукопоглощающие конструкции и материалы, которые улучшили динамику звука в зале; смонтировали звукоизоляционные потолочные плиты, новое освещение, напольное покрытие, гребёнку под кресла. Прежние материалы износились, устарели морально, имеющиеся панели не давали нужного звукопоглощения, которое требуется для таких помещений. Также в обновлённом зале установлены новые кресла тёмно–бордового цвета, стандартные — с держателем для бутылок. Учитывая, что габариты новых кресел больше прежних и расстояние между рядами увеличено, число мест в кинозале сократилось с 328 до 270. Второй этап работ начнётся ближе к лету, обновление ждёт весь первый и второй этажи, гардеробную, вестибюль, лестничные клетки, киноаппаратную, в здании полностью заменят окна. Кроме того, отремонтируют все туалетные комнаты, которые станут удобны для инвалидов. На это запланировано потратить 4,8 млн рублей, срок окончания всего комплекса – 21 августа 2020 года. Фото Ирины Яринской

Просмотров:73 Полностью отремонтированный центр станет подарком району к 55–летию, которое Талнах отметит в 2020 году.Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, ремонт был долгожданный: здание с момента постройки ни разу капитально не ремонтировалось. Длительное время для этого не выделялись средства, а в этом году город всё же заключил муниципальный контракт между компанией «СМЭП плюс» и УКРиС на выполнение комплекса работ в два этапа.- Первый этап – ремонт зрительного зала – завершён, работы велись около трёх месяцев, достаточно короткий срок для Норильска с учётом доставки материалов. Подрядчик справился, на мой взгляд, хорошо, - рассказал Дмитрий Самородов.Напомним, в зале полностью заменили отделку, использовав новые звукопоглощающие конструкции и материалы, которые улучшили динамику звука в зале; смонтировали звукоизоляционные потолочные плиты, новое освещение, напольное покрытие, гребёнку под кресла. Прежние материалы износились, устарели морально, имеющиеся панели не давали нужного звукопоглощения, которое требуется для таких помещений. Также в обновлённом зале установлены новые кресла тёмно–бордового цвета, стандартные — с держателем для бутылок. Учитывая, что габариты новых кресел больше прежних и расстояние между рядами увеличено, число мест в кинозале сократилось с 328 до 270.Второй этап работ начнётся ближе к лету, обновление ждёт весь первый и второй этажи, гардеробную, вестибюль, лестничные клетки, киноаппаратную, в здании полностью заменят окна. Кроме того, отремонтируют все туалетные комнаты, которые станут удобны для инвалидов. На это запланировано потратить 4,8 млн рублей, срок окончания всего комплекса – 21 августа 2020 года.Фото Ирины Яринской