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20 декабря 2019, 18:12



22 декабря пройдёт VII турнир по карате памяти Ильшата Аюпова.

- Норильск - город небольшой, и не одно поколение новорождённых детей прошло через первичный осмотр детским ортопедом в первые дни жизни. Ильшат Мавлеткулович долгие годы не решался уехать на материк, говорил: «А кому я там нужен? Здесь моя семья - карате...» Спасибо ему большое за преданность своему делу, за огромную любовь к детям, за постоянную поддержку наших ребят, за любовь к карате. Известного в Норильске ортопеда Ильшата Аюпова не стало в 2012-м. Последние несколько лет своей жизни Ильшат Мавлеткулович отдал любимому увлечению - карате. В память о нём организовали турнир. Четыре года турнир был клубным - в нём принимали участие только ребята клуба «Олимп», где занимался и он сам. На пятый год турнир перешагнул рамки клуба и стал городским соревнованием. «Все годы нам помогает детская больница и её главврач Игорь Зайчик, несколько лет с нами сотрудничает клиника «Ортум» и её директор Игорь Ольденбург, бывший коллега Ильшата Аюпова. Эта помощь позволяет нам сделать красивые наградные комплекты. Мы хотим, чтобы турнир запоминался и служил памяти хорошего человека», - рассказал Алексей Нуркенов. Соревнования пройдут для каратистов самых многочисленных возрастных категорий 10-11 и 12-13 лет по ката и кумите. Участие примут все клубы и ДЮСШ города, культивирующие карате до WKF. Соревнования пройдут в один день. Вход для болельщиков свободный.

Просмотров:73 Это турнир памяти врача и человека с большим сердцем, говорит Алексей Нуркенов, в прошлом тренер и личный друг Ильшата Аюпова:- Норильск - город небольшой, и не одно поколение новорождённых детей прошло через первичный осмотр детским ортопедом в первые дни жизни. Ильшат Мавлеткулович долгие годы не решался уехать на материк, говорил: «А кому я там нужен? Здесь моя семья - карате...» Спасибо ему большое за преданность своему делу, за огромную любовь к детям, за постоянную поддержку наших ребят, за любовь к карате.Известного в Норильске ортопеда Ильшата Аюпова не стало в 2012-м. Последние несколько лет своей жизни Ильшат Мавлеткулович отдал любимому увлечению - карате. В память о нём организовали турнир. Четыре года турнир был клубным - в нём принимали участие только ребята клуба «Олимп», где занимался и он сам. На пятый год турнир перешагнул рамки клуба и стал городским соревнованием. «Все годы нам помогает детская больница и её главврач Игорь Зайчик, несколько лет с нами сотрудничает клиника «Ортум» и её директор Игорь Ольденбург, бывший коллега Ильшата Аюпова. Эта помощь позволяет нам сделать красивые наградные комплекты. Мы хотим, чтобы турнир запоминался и служил памяти хорошего человека», - рассказал Алексей Нуркенов.Соревнования пройдут для каратистов самых многочисленных возрастных категорий 10-11 и 12-13 лет по ката и кумите. Участие примут все клубы и ДЮСШ города, культивирующие карате до WKF. Соревнования пройдут в один день. Вход для болельщиков свободный.