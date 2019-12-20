Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42019

20 декабря 2019, 18:18



Норильская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями отметила своё 55-летие. Сотрудники школы и воспитанники принимали поздравления.

В 1975 году учреждение отпраздновало своё второе новоселье – в четырёхэтажном здании на ул. Талнахской, 49а, где оно находится и по сей день. Тогда её директор, Марина Яковлевна Меняева, старалась благоустроить и оснастить первые школьные мастерские, ввела традицию ежегодно, накануне 1 Мая, проводить большой школьный праздник труда, на котором учащиеся могут продемонстрировать свои умения и таланты. Сегодня школа встречает гостей интересными фотозонами, выставкой работ учащихся и педагогов, удобными кабинетами, где ребята хвастаются многочисленными достижениями и успехами. Здесь работают более 100 сотрудников, которые обучают и помогают социализироваться почти 200 особым детям. Алла Ермакова, заместитель директора, делится наблюдениями: - Все наши сотрудники – отличники в самых разных сферах, другие здесь не могут работать. Они профессиональные, творческие, терпеливые, увлечённые, любящие. Наши ребятишки осваивают обувное и швейное дело, учатся на штукатуров-маляров, слесарей и столяров, на работников обслуживающего труда. А параллельно ведётся работа в многочисленных творческих кружках и спортивных секциях. Наши дети занимают первые места на международных и всероссийских соревнованиях, например по мини-футболу. Слова благодарности специалистам школы-интерната прозвучали от руководителей и представителей различных организаций, среди которых отдел опеки и попечительства, отдел полиции по делам несовершеннолетних, Норильский педагогический колледж, центр «Виктория», Норильский детский дом, волонтёры «Норникеля» и «Комбината добра» и многие другие. За высокий профессионализм, любовь к своей работе педагоги были награждены благодарственными письмами и грамотами краевого и муниципального уровней. Начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин, поздравляя коллектив, говорит: - Благодаря вам, вашим методическим разработкам, семинарам, которые вы проводите, особенные дети находят своё место в жизни, вы раскрываете их таланты, даёте в руки профессию и выпускаете во взрослую и самостоятельную жизнь. Огромное вам всем спасибо. Я желаю вашему коллективу молодеть, развиваться, творить и, самое главное, - здоровья и материального благополучия. От губернатора Красноярского края Александра Усса коллективу школы-интернат и лично директору Светлане Андрух вручили юбилейную медаль и благодарственное письмо. Также пожелал трудовых успехов сотрудникам и депутат Норильского городского Совета Олег Пилюгин. - Поздравляю коллектив школы с таким прекрасным юбилеем, – говорит Евгения Баранова, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ «Виктория». – Мы с вами делаем общее нужное и важное дело, поэтому хочу пожелать вам только процветания и удачи. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:66 Школа-интернат распахнула свои двери в 1964 году. Тогда она располагалась в здании бывшего райисполкома на ул. Октябрьской, 34. 1 сентября 1964 года её коридоры и кабинеты наполнились голосами 94 ребят, которых встречала первый директор - Людмила Ивановна Попова. Под её руководством собрался коллектив педагогов-единомышленников, заложивших школьные традиции. Именно в эти годы школа стала получать свои первые награды.В 1975 году учреждение отпраздновало своё второе новоселье – в четырёхэтажном здании на ул. Талнахской, 49а, где оно находится и по сей день. Тогда её директор, Марина Яковлевна Меняева, старалась благоустроить и оснастить первые школьные мастерские, ввела традицию ежегодно, накануне 1 Мая, проводить большой школьный праздник труда, на котором учащиеся могут продемонстрировать свои умения и таланты.Сегодня школа встречает гостей интересными фотозонами, выставкой работ учащихся и педагогов, удобными кабинетами, где ребята хвастаются многочисленными достижениями и успехами. Здесь работают более 100 сотрудников, которые обучают и помогают социализироваться почти 200 особым детям.Алла Ермакова, заместитель директора, делится наблюдениями:- Все наши сотрудники – отличники в самых разных сферах, другие здесь не могут работать. Они профессиональные, творческие, терпеливые, увлечённые, любящие. Наши ребятишки осваивают обувное и швейное дело, учатся на штукатуров-маляров, слесарей и столяров, на работников обслуживающего труда. А параллельно ведётся работа в многочисленных творческих кружках и спортивных секциях. Наши дети занимают первые места на международных и всероссийских соревнованиях, например по мини-футболу.Слова благодарности специалистам школы-интерната прозвучали от руководителей и представителей различных организаций, среди которых отдел опеки и попечительства, отдел полиции по делам несовершеннолетних, Норильский педагогический колледж, центр «Виктория», Норильский детский дом, волонтёры «Норникеля» и «Комбината добра» и многие другие.За высокий профессионализм, любовь к своей работе педагоги были награждены благодарственными письмами и грамотами краевого и муниципального уровней.Начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин, поздравляя коллектив, говорит:- Благодаря вам, вашим методическим разработкам, семинарам, которые вы проводите, особенные дети находят своё место в жизни, вы раскрываете их таланты, даёте в руки профессию и выпускаете во взрослую и самостоятельную жизнь. Огромное вам всем спасибо. Я желаю вашему коллективу молодеть, развиваться, творить и, самое главное, - здоровья и материального благополучия.От губернатора Красноярского края Александра Усса коллективу школы-интернат и лично директору Светлане Андрух вручили юбилейную медаль и благодарственное письмо.Также пожелал трудовых успехов сотрудникам и депутат Норильского городского Совета Олег Пилюгин.- Поздравляю коллектив школы с таким прекрасным юбилеем, – говорит Евгения Баранова, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ «Виктория». – Мы с вами делаем общее нужное и важное дело, поэтому хочу пожелать вам только процветания и удачи.Фото Владимира Макушкина