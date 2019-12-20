Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42020

20 декабря 2019, 18:22



Известный норильский бард Юрий Костров приглашает на свою «Прощальную гастроль».

В 2012 году Юрий Костров выпустил свой творческий отчёт «Точка росы» в двух небольших книжках. Норильчане знают Юрия Кострова по участию в Таймырских фестивалях авторской песни, по выступлениям на разных городских площадках. В воскресенье в «Прощальной гастроли» (22 декабря в публичной библиотеке в 13 часов) он обещает «пробежаться по своему творчеству», исполнить свои произведения, среди которых немало о любви, ответить на вопросы и поделиться сокровенным перед отъездом в Ленинградскую область. Теперь там будет творить этот неисправимый норильский романтик. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:81 Он приехал в Норильск молодым геологом в 1977 году из Санкт-Петербурга, где однажды по работе встречался с первооткрывателем Норильска Николаем Урванцевым. Позади интересные годы непростой работы в экспедициях в далёкой тундре. Незабываемые норильские впечатления легли в основу его стихов и песен.В 2012 году Юрий Костров выпустил свой творческий отчёт «Точка росы» в двух небольших книжках. Норильчане знают Юрия Кострова по участию в Таймырских фестивалях авторской песни, по выступлениям на разных городских площадках.В воскресенье в «Прощальной гастроли» (22 декабря в публичной библиотеке в 13 часов) он обещает «пробежаться по своему творчеству», исполнить свои произведения, среди которых немало о любви, ответить на вопросы и поделиться сокровенным перед отъездом в Ленинградскую область. Теперь там будет творить этот неисправимый норильский романтик.Фото Ирины Даниленко