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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:22 Известный норильский бард Юрий Костров приглашает на свою «Прощальную гастроль».
18:18 Норильская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями отметила своё 55-летие. Сотрудники школы и воспитанники принимали поздравления.
18:12 22 декабря пройдёт VII турнир по карате памяти Ильшата Аюпова.
18:10 Сегодня зрителей принял обновлённый зал КДЦ им. В. Высоцкого.
18:06 Президент отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России.
18:03 В Москве наградили победителей выставки-конкурса «Волшебная сила голубого потока», в которой приняли участие и юные норильские художники.
16:58 Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень.
16:50 Красноярский край стал лидером по росту рынка новых машин.
16:45 Стало известно о графике работы городских поликлиник в новогодние праздники.
16:09 Дмитрий Пристансков: «Норникель» вносит свой вклад в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь».
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