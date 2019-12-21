Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42021
21 декабря 2019, 20:38

Фестиваль "Добрый Норильск" в пятый раз собрал норильчан у праздничной ёлки.


Предновогодний фестиваль прошёл в атриуме спортивно-развлекательного комплекса "Арена". Его поддержали более 30 партнёров: представители общественных организаций, бизнеса, городских учреждений и компании "Норникель". Мастер-классы, благотворительная ярмарка, творческие и спортивные выступления - фестиваль был максимально насыщен и собрал около тысячи горожан, которые приходили в "Арену" целыми семьями. "Добрый Норильск" удался и стал ярким и запоминающимся событием субботы.
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    Список новостей

 21 декабря 2019 
20:38   Фестиваль "Добрый Норильск" в пятый раз собрал норильчан у праздничной ёлки.

 20 декабря 2019 
18:22   Известный норильский бард Юрий Костров приглашает на свою «Прощальную гастроль». 18:18   Норильская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями отметила своё 55-летие. Сотрудники школы и воспитанники принимали поздравления.
18:12   22 декабря пройдёт VII турнир по карате памяти Ильшата Аюпова. 18:10   Сегодня зрителей принял обновлённый зал КДЦ им. В. Высоцкого.
18:06   Президент отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России. 18:03   В Москве наградили победителей выставки-конкурса «Волшебная сила голубого потока», в которой приняли участие и юные норильские художники.
16:58   Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень. 16:50   Красноярский край стал лидером по росту рынка новых машин.
16:45   Стало известно о графике работы городских поликлиник в новогодние праздники. 16:09   Дмитрий Пристансков: «Норникель» вносит свой вклад в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь».
16:08   Победители инновационного форума разработают цифровую платформу о возможностях туркластера «Арктический». 16:07   Строительство красноярского метро могут начать уже в 2020 году.
15:17   В Норильске у уроженки Сахалина изъяли крупную партию «синтетики». 14:53   Добыча руды в НПР должна вырасти до 2,5 раза.
14:37   В эти выходные «Норильский никель» сыграет с клубом «Газпром-Югра» (Югорск). 14:37   Закатали на уголовное дело: в Норильске дорожники схитрили при укладке асфальта. Руководитель фирмы пойдёт под суд.
13:26   Александр Усс прокомментировал вопрос об экологических проблемах Красноярского края, прозвучавший на большой пресс-конференции Владимира Путина. 13:06   Олицетворение вечной мерзлоты, ветров и индустрии. Разработан бренд туристско-рекреационного кластера «Арктический».

 19 декабря 2019 
19:36   Мобильный видеомонтаж: премудрости и лайфхаки. В Норильске мастер-классы даёт именитый московский режиссёр: в число слушателей попали и журналисты «Заполярки». 18:23   Новая единая диспетчерская запущена в «Медвежьем ручье».
18:03   Сегодня в администрации наградили людей, которые помогли Норильску победить в конкурсе «Город для детей». 17:44   ГЦК приглашает горожан на первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».
17:43   Новую подземную технику по программе повышения эффективности производства опробуют на руднике «Заполярный» предприятия «Медвежий ручей». 17:35   «Норникель»: кибербезопасность – ключевой фактор успешной цифровизации промышленных предприятий.
16:41   Во время пожара в приюте для животных «Даря надежду» погибли около ста кошек и собак. 16:36   Работу глав городов и районов Красноярского края будут оценивать по-новому.
16:33   Принят закон по бесплатным лекарствам для сердечников. 16:15   Авиакомпания NordStar отметила свой 11-й день рождения.
15:57   В Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Тренер из Норильска – в судейском составе. 13:56   Историк архитектуры Татьяна Эфрусси готова рассказать о результатах своего исследования в Норильске.
12:44   Аэропорт «Норильск» закупил новое досмотровое оборудование. 12:40   Норильчане написали тест по истории Отечества.
11:40   В крае представили новую систему оценки эффективности работы органов местного самоуправления. 11:02   strana2020.ru. Начал работу сайт Всероссийской переписи населения.

 18 декабря 2019 
18:32   Завтра православные отметят день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, которого особо почитают на Таймыре. 17:50   В новом году начнётся реконструкция моста на улице Октябрьской. Строительно-монтажные работы стартуют уже с 9 января.
16:38   Подожгли иномарку из-за ссоры с её владельцем. 16:32   С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.
16:21   В норильском следственном отделе пройдёт приём граждан по вопросам трудовых и социальных прав. 15:35   Подведены итоги чемпионата города по классическим шахматам.
15:17   «Газпром нефть» изучает возможность строительства нового морского терминала «Енисей» на Таймыре для вывоза продукции по Северному морскому пути. 15:13   Пакет законопроектов по развитию Арктики заработает в июле 2020 года.
15:12   Сегодня в Мурманске состоялось выездное заседание президиума госкомиссии по развитию Арктики. 15:07   «Юбилейный» приглашает в каникулы на новогодний концерт.
14:51   На следующей неделе «Жилкомсервис» приступает к демонтажу незаконно установленных тамбурных дверей. 14:50   «Норникель» в пример: корпорация «Росатом» инициировала перенос в Мурманск заседание президиума госкомиссии по Арктике.
14:46   С нового года взносы за капремонт поднимутся на 7%. 14:02   Северным оленям в Красноярском крае начнут выдавать «паспорта».
13:44   Норильские полицейские вручили паспорта юным северянам.




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