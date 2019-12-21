Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42021

21 декабря 2019, 20:38



Фестиваль "Добрый Норильск" в пятый раз собрал норильчан у праздничной ёлки.



Просмотров:152 Предновогодний фестиваль прошёл в атриуме спортивно-развлекательного комплекса "Арена". Его поддержали более 30 партнёров: представители общественных организаций, бизнеса, городских учреждений и компании "Норникель". Мастер-классы, благотворительная ярмарка, творческие и спортивные выступления - фестиваль был максимально насыщен и собрал около тысячи горожан, которые приходили в "Арену" целыми семьями. "Добрый Норильск" удался и стал ярким и запоминающимся событием субботы.