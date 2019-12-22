Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42022

22 декабря 2019, 17:47



В ГЦК сейчас в разгаре первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».

На занятиях у мастериц Ксении Шинковской и Инны Афониной яблоку негде упасть. Опытные и начинающие рукодельницы в технике сухого валяния создают миниатюрные фигурки из натуральной шерсти с керамическими лицами. А рядом - в Большом зале Городского центра культуры - детвора погрузилась в чудесную атмосферу "Мастерской Деда Мороза". Для них подготовили интерактивную музыкальную развлекательную программу.

Просмотров:82 На первом этаже гостей встречают весёлые и нарядные скоморохи, которые рассказывают о фестивальных площадках, и затем гость окунается в мир рукотворной красоты. Изделия из кожи, стекла, воска, пластика, металла, текстиля - всего и не перечислишь. Тут можно найти подарки на любой вкус.На занятиях у мастериц Ксении Шинковской и Инны Афониной яблоку негде упасть. Опытные и начинающие рукодельницы в технике сухого валяния создают миниатюрные фигурки из натуральной шерсти с керамическими лицами.А рядом - в Большом зале Городского центра культуры - детвора погрузилась в чудесную атмосферу "Мастерской Деда Мороза". Для них подготовили интерактивную музыкальную развлекательную программу.