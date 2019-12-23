Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42023

23 декабря 2019, 12:16



Музей приглашает на новогоднюю выставку ёлочных игрушек.

Гостеприимная новогодняя выставка от Музея Норильска создана вместе с норильчанами, бережно хранящими традиции праздника в своих семьях. Алексей Арлюков, Наталья Коростелева, Евгения Сидорук, Станислав и Лариса Стрючковы, Варвара Бабаянц, Наталья Павлова и Ринат Гафуров, Валерия Диденко, Ольга Парсова и другие норильчане передали в экспозицию новогодние украшения и памятные сувениры, тёплые семейные воспоминания. Ёлочные игрушки связывают поколения норильчан. Всего в музейной экспозиции представлено больше 100 семейных новогодних экспонатов – от советской ёлочной игрушки до современных hand-made и экосувениров, сделанных своими руками. Свой профессиональный и любительский взгляд на праздник представят и норильские фотографы. Дополнят выставку серии атмосферных новогодних снимков. Открытие выставки состоится 24 декабря в 18.30. Вход свободный.

Просмотров:194 Накануне самого главного семейного праздника Музей Норильска приглашает в гости на Новый год! Заглянуть на праздник к друзьям, соседям, в тёплый гостеприимный норильский дом с новогодними историями. Расскажут их сами норильчане и ёлочные игрушки из их домашних коллекций.Гостеприимная новогодняя выставка от Музея Норильска создана вместе с норильчанами, бережно хранящими традиции праздника в своих семьях. Алексей Арлюков, Наталья Коростелева, Евгения Сидорук, Станислав и Лариса Стрючковы, Варвара Бабаянц, Наталья Павлова и Ринат Гафуров, Валерия Диденко, Ольга Парсова и другие норильчане передали в экспозицию новогодние украшения и памятные сувениры, тёплые семейные воспоминания.Ёлочные игрушки связывают поколения норильчан. Всего в музейной экспозиции представлено больше 100 семейных новогодних экспонатов – от советской ёлочной игрушки до современных hand-made и экосувениров, сделанных своими руками.Свой профессиональный и любительский взгляд на праздник представят и норильские фотографы. Дополнят выставку серии атмосферных новогодних снимков.Открытие выставки состоится 24 декабря в 18.30. Вход свободный.