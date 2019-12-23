Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42024

23 декабря 2019, 12:43



Новогодний подарок от шефов. У «Виктории» появилась снежная горка.



Просмотров:207 Общественная организация «Пограничное братство» построила горку для воспитанников реабилитационного центра «Виктория». Это уже стало доброй традицией. За лопаты взялись члены организации - бывшие пограничники. Себе в помощники взяли молодогвардейцев и ребят из молодёжного парламента. Горку дружным коллективом строили два часа. И это не все сюрпризы от шефов - на новогоднем утреннике воспитанники «Виктории» получат в подарок игровые наборы.