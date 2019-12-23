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23 декабря 2019, 13:03



В Норильске прошёл чемпионат города по пауэрлифтингу. Разыграли 15 комплектов наград.

Как рассказал главный судья соревнований Евгений Кретов, абсолютным победителем среди женщин в троеборье и жиме лёжа стала мастер спорта Наталья Сараманова. Среди мужчин абсолютным победителем в троеборье стал Илья Чумаков. В жиме лёжа - Эльгиз Закиров. В командном первенстве первое место заняла сборная «Горняк» спорткомплекса «Талнах», за ней команда «Арктика» Дома спорта «Арктика», тройку призёров замкнула команда «Дудинка». Фото участников соревнований

Просмотров:217 Соревнования состоялись в талнахском спортзале «Горняк». Чемпионат собрал свыше полусотни участников из Норильска и районов, а также Дудинки. Мужчины соревновались в восьми весовых категориях, женщины - в семи.Как рассказал главный судья соревнований Евгений Кретов, абсолютным победителем среди женщин в троеборье и жиме лёжа стала мастер спорта Наталья Сараманова. Среди мужчин абсолютным победителем в троеборье стал Илья Чумаков. В жиме лёжа - Эльгиз Закиров. В командном первенстве первое место заняла сборная «Горняк» спорткомплекса «Талнах», за ней команда «Арктика» Дома спорта «Арктика», тройку призёров замкнула команда «Дудинка».Фото участников соревнований