Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42026

23 декабря 2019, 13:50



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России установили, что к преступлению причастен 26-летний житель города. Полицейские выяснили, что злоумышленник, используя сим-карту, которая ранее принадлежала потерпевшей, через мобильный банк похитили более 7 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полицейские напоминают о том, как избежать противоправных действий с банковским счётом: – не оставляйте свой телефон без присмотра, чтобы исключить возможность несанкционированного использования услуги «Мобильный банк»; установите на мобильном телефоне пароль доступа к устройству; – при утере либо хищении мобильного телефона с подключенной услугой «Мобильный банк» следует незамедлительно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в отделении банка для приостановления действия услуги; – при смене номера телефона, на который подключена услуга «Мобильный банк», незамедлительно обратиться в банк и оформить письменное заявление на отключение услуги от старого номера.

Просмотров:209 В полицию обратилась 25-летняя норильчанка. С её карты пропали деньги.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России установили, что к преступлению причастен 26-летний житель города. Полицейские выяснили, что злоумышленник, используя сим-карту, которая ранее принадлежала потерпевшей, через мобильный банк похитили более 7 тысяч рублей.Заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Полицейские напоминают о том, как избежать противоправных действий с банковским счётом:– не оставляйте свой телефон без присмотра, чтобы исключить возможность несанкционированного использования услуги «Мобильный банк»; установите на мобильном телефоне пароль доступа к устройству;– при утере либо хищении мобильного телефона с подключенной услугой «Мобильный банк» следует незамедлительно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в отделении банка для приостановления действия услуги;– при смене номера телефона, на который подключена услуга «Мобильный банк», незамедлительно обратиться в банк и оформить письменное заявление на отключение услуги от старого номера.