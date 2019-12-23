Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42027

23 декабря 2019, 14:58



Есть вопросы к руководству медучреждений города? Они готовы ответить.

Встреча состоится в библиотеке на Ленинском проспекте, 20а.

Просмотров:190 25 декабря в 17 часов начнётся традиционная встреча руководителей учреждений здравоохранения с населением. В общении с горожанами примут участие главврачи всех поликлиник, детской больницы, а также руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края. Они расскажут о доступности и качестве оказания медицинской помощи, текущей деятельности учреждений, ответят на вопросы.Встреча состоится в библиотеке на Ленинском проспекте, 20а.