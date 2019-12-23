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23 декабря 2019, 14:58



В спортивном зале «Геркулес» прошли традиционные, 20-е, соревнования по боксу, посвящённые памяти Евгений Тёмина.

«Этот турнир - один из самых значимых в норильском боксе. Новички в нём не выступают, а значит, и победа – почётное достижение для каждого из участников», - сказал судья соревнований Денис Дурасов. Ближайший турнир наши сборники проведут в Канске с 7 по 11 января на первенстве Красноярского края. Фото участников соревнований

Просмотров:170 В чемпионате и первенстве города приняли участие более ста сильнейших боксёров Большого Норильска и Дудинки, ранее прошедших отбор на этот турнир. Лучших определяли в пяти возрастных группах и 30 весовых категориях. Бои длились три дня, по итогам была сформирована сборная Норильска среди старших юношей для участия в выездных состязаниях.«Этот турнир - один из самых значимых в норильском боксе. Новички в нём не выступают, а значит, и победа – почётное достижение для каждого из участников», - сказал судья соревнований Денис Дурасов.Ближайший турнир наши сборники проведут в Канске с 7 по 11 января на первенстве Красноярского края.Фото участников соревнований