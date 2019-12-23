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23 декабря 2019, 15:07



В девятом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» дома уступил «Газпром-Югре» - 1:3 и 0:3.

По итогам игрового дня «Норильский никель», имея в своём активе 23 очка, опустился на четвёртое место турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится уже в будущем году, 9-10 января, норильчане на выезде сыграют против самарского «Динамо». Однако уже на этой неделе, 27 декабря, «Норильский никель» в подмосковном Климовске проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против клуба КПРФ (первая игра в Норильске завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей). Подробный материал о матче «Норильского никеля» и «Газпром-Югры» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды». Фото mfcnornik.ru

Просмотров:190 В первом матче в составе норильчан забил Болинья на 15-й минуте. За югорчан хет-триком отметился Нандо – 22-я, 39-я и 48-я минуты. Во втором поединке забивали только гости: Данил Давыдов (13-я мин.), Эмилио (32-я мин.) и Ренат Шакиров (40-я мин).По итогам игрового дня «Норильский никель», имея в своём активе 23 очка, опустился на четвёртое место турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится уже в будущем году, 9-10 января, норильчане на выезде сыграют против самарского «Динамо». Однако уже на этой неделе, 27 декабря, «Норильский никель» в подмосковном Климовске проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против клуба КПРФ (первая игра в Норильске завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей).Подробный материал о матче «Норильского никеля» и «Газпром-Югры» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды».Фото mfcnornik.ru