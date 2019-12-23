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23 декабря 2019, 15:10



Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийского турнира по дзюдо.

Следующие выездные состязания с участием норильчан пройдут в Красноярске, куда они отправятся в середине января на первенство края среди юниоров. В случае успеха в краевой столице наши спортсмены смогут выступить на первенстве Сибирского федерального округа. Фото участников соревнований

Просмотров:192 Соревнования среди мужчин и женщин «Дружба народов» прошли в Новосибирске с участием более ста дзюдоистов. Норильск на турнире представляла воспитанница спортивной школы № 5 Оксана Паскарелова (тренер Данис Манашов). Выступив в весовой категории 48 кг, норильчанка заняла второе место, в финале уступив давней сопернице из Красноярска.Следующие выездные состязания с участием норильчан пройдут в Красноярске, куда они отправятся в середине января на первенство края среди юниоров. В случае успеха в краевой столице наши спортсмены смогут выступить на первенстве Сибирского федерального округа.Фото участников соревнований