Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42031

23 декабря 2019, 15:14



В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье».

школы-интерната. Соревнования среди девушек 2007-2008 и 2004-2005 годов рождения пройдут позже. Победители регионального проекта отправятся на общероссийский финальный этап «Мини-футбол – в школу», который проводится с 2005 года и реализуется Ассоциацией мини-футбола России при поддержке компании «Норникель». Игры пройдут в Москве весной будущего года. Также добавим, что в прошлом сезоне в рамках всероссийского финала за титул чемпионов боролись 112 команд, ставших победителями отборочных соревнований в регионах. Чемпионами в возрастной группе 2001-2002 годов рождения тогда стала норильская команда 42-й школы. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:236 Решающие матчи прошли на паркете Дворца спорта «Арктика». Победителями среди юношей стали: в возрастной группе 2008-2009 годов рождения – школа № 37, 2006-2007 г. р. – школа № 7 (Дудинка), 2004-2005 г. р. – школа № 38, 2002-2003 г. р. – школа № 7 (Дудинка). Среди девушек 2002-2003 годов рождения победу отпраздновали мини-футболисткишколы-интерната. Соревнования среди девушек 2007-2008 и 2004-2005 годов рождения пройдут позже.Победители регионального проекта отправятся на общероссийский финальный этап «Мини-футбол – в школу», который проводится с 2005 года и реализуется Ассоциацией мини-футбола России при поддержке компании «Норникель». Игры пройдут в Москве весной будущего года. Также добавим, что в прошлом сезоне в рамках всероссийского финала за титул чемпионов боролись 112 команд, ставших победителями отборочных соревнований в регионах. Чемпионами в возрастной группе 2001-2002 годов рождения тогда стала норильская команда 42-й школы.Фото mfcnornik.ru