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23 декабря 2019, 16:22



Зимняя универсиада-2019 стала проектом года.

Максим Уразов, который передал флаг руководителю дирекции летней Универсиады-2023 Александру Чернову, выразил уверенность, что Студенческие игры в Екатеринбурге пройдут на таком же высоком уровне, как и зимняя Универсиада-2019. «Студенческие игры в Красноярске стали рекордными по количеству стран-участниц: спортсмены из 58 стран приехали в Сибирь, чтобы побороться за награды в 11 видах спорта. Во время соревнований было установлено несколько спортивных рекордов. Мы получили множество высоких оценок от представителей Международной федерации университетского спорта, участников и зрителей. Я уверен, что летняя Универсиада в Екатеринбурге станет не менее яркой страницей в истории студенческого спорта», - сказал Максим Уразов. Фото regnum.ru

Просмотров:192 В Москве состоялся ежегодный бал «Звёзды студенческого спорта». XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года стала победителем в номинации «Проект года». Торжественным моментом церемонии стала символическая передача эстафеты проведения Студенческих игр от Красноярска, который принял соревнования в марте 2019 года, Екатеринбургу – столице XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года.Максим Уразов, который передал флаг руководителю дирекции летней Универсиады-2023 Александру Чернову, выразил уверенность, что Студенческие игры в Екатеринбурге пройдут на таком же высоком уровне, как и зимняя Универсиада-2019.«Студенческие игры в Красноярске стали рекордными по количеству стран-участниц: спортсмены из 58 стран приехали в Сибирь, чтобы побороться за награды в 11 видах спорта. Во время соревнований было установлено несколько спортивных рекордов. Мы получили множество высоких оценок от представителей Международной федерации университетского спорта, участников и зрителей. Я уверен, что летняя Универсиада в Екатеринбурге станет не менее яркой страницей в истории студенческого спорта», - сказал Максим Уразов.Фото regnum.ru