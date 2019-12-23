Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42035
23 декабря 2019, 16:57

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на 2020 год.


Льготные авиабилеты предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях.
Специальные тарифы доступны на рейсах S7 из Норильска в Москву и Новосибирск, а также ряд других направлений.
Напомним, специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей групп.

Просмотров:213
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 23 декабря 2019 
18:11   Первый заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес» представил многообразие направлений декоративно-прикладного творчества. 17:42   Пятый благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» объединил тысячи горожан и подарил людям новогоднее настроение и веру в доброту.
17:41   Для маршрутов 27«К» и 30«К» временно вернут автобусную остановку на прежнее место к «Аквариуму». 17:00   Норильские каратисты выступили на VII турнире по карате памяти Ильшата Аюпова.
16:57   Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на 2020 год. 16:22   Зимняя универсиада-2019 стала проектом года.
15:48   Обгон закончился трагедией. В ДТП погиб водитель. 15:14   В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье».
15:10   Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийского турнира по дзюдо. 15:07   В девятом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» дома уступил «Газпром-Югре» - 1:3 и 0:3.
14:58   В спортивном зале «Геркулес» прошли традиционные, 20-е, соревнования по боксу, посвящённые памяти Евгений Тёмина. 14:58   Есть вопросы к руководству медучреждений города? Они готовы ответить.
13:50   Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. 13:03   В Норильске прошёл чемпионат города по пауэрлифтингу. Разыграли 15 комплектов наград.
12:43   Новогодний подарок от шефов. У «Виктории» появилась снежная горка. 12:16   Музей приглашает на новогоднюю выставку ёлочных игрушек.

 22 декабря 2019 
17:47   В ГЦК сейчас в разгаре первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».

 21 декабря 2019 
20:38   Фестиваль "Добрый Норильск" в пятый раз собрал норильчан у праздничной ёлки.

 20 декабря 2019 
18:22   Известный норильский бард Юрий Костров приглашает на свою «Прощальную гастроль». 18:18   Норильская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями отметила своё 55-летие. Сотрудники школы и воспитанники принимали поздравления.
18:12   22 декабря пройдёт VII турнир по карате памяти Ильшата Аюпова. 18:10   Сегодня зрителей принял обновлённый зал КДЦ им. В. Высоцкого.
18:06   Президент отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России. 18:03   В Москве наградили победителей выставки-конкурса «Волшебная сила голубого потока», в которой приняли участие и юные норильские художники.
16:58   Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень. 16:50   Красноярский край стал лидером по росту рынка новых машин.
16:45   Стало известно о графике работы городских поликлиник в новогодние праздники. 16:09   Дмитрий Пристансков: «Норникель» вносит свой вклад в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь».
16:08   Победители инновационного форума разработают цифровую платформу о возможностях туркластера «Арктический». 16:07   Строительство красноярского метро могут начать уже в 2020 году.
15:17   В Норильске у уроженки Сахалина изъяли крупную партию «синтетики». 14:53   Добыча руды в НПР должна вырасти до 2,5 раза.
14:37   В эти выходные «Норильский никель» сыграет с клубом «Газпром-Югра» (Югорск). 14:37   Закатали на уголовное дело: в Норильске дорожники схитрили при укладке асфальта. Руководитель фирмы пойдёт под суд.
13:26   Александр Усс прокомментировал вопрос об экологических проблемах Красноярского края, прозвучавший на большой пресс-конференции Владимира Путина. 13:06   Олицетворение вечной мерзлоты, ветров и индустрии. Разработан бренд туристско-рекреационного кластера «Арктический».

 19 декабря 2019 
19:36   Мобильный видеомонтаж: премудрости и лайфхаки. В Норильске мастер-классы даёт именитый московский режиссёр: в число слушателей попали и журналисты «Заполярки». 18:23   Новая единая диспетчерская запущена в «Медвежьем ручье».
18:03   Сегодня в администрации наградили людей, которые помогли Норильску победить в конкурсе «Город для детей». 17:44   ГЦК приглашает горожан на первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».
17:43   Новую подземную технику по программе повышения эффективности производства опробуют на руднике «Заполярный» предприятия «Медвежий ручей». 17:35   «Норникель»: кибербезопасность – ключевой фактор успешной цифровизации промышленных предприятий.
16:41   Во время пожара в приюте для животных «Даря надежду» погибли около ста кошек и собак. 16:36   Работу глав городов и районов Красноярского края будут оценивать по-новому.
16:33   Принят закон по бесплатным лекарствам для сердечников. 16:15   Авиакомпания NordStar отметила свой 11-й день рождения.
15:57   В Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Тренер из Норильска – в судейском составе. 13:56   Историк архитектуры Татьяна Эфрусси готова рассказать о результатах своего исследования в Норильске.
12:44   Аэропорт «Норильск» закупил новое досмотровое оборудование. 12:40   Норильчане написали тест по истории Отечества.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх