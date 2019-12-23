Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42035

23 декабря 2019, 16:57



Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на 2020 год.

Специальные тарифы доступны на рейсах S7 из Норильска в Москву и Новосибирск, а также ряд других направлений. Напомним, специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей групп.

Просмотров:213 Льготные авиабилеты предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях.Специальные тарифы доступны на рейсах S7 из Норильска в Москву и Новосибирск, а также ряд других направлений.Напомним, специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей групп.