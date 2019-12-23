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23 декабря 2019, 17:00



Норильские каратисты выступили на VII турнире по карате памяти Ильшата Аюпова.

Это турнир памяти врача и человека с большим сердцем, говорит Алексей Нуркенов, в прошлом тренер и личный друг Ильшата Аюпова: - Спасибо ему большое за преданность своему делу, за огромную любовь к детям, за постоянную поддержку наших ребят, за любовь к карате. Поскольку день рождения Ильшат Мавлеткулович отмечал в декабре, мы перенесли турнир на этот месяц. Четыре года турнир был клубным – в нём принимали участие только ребята клуба «Олимп», где занимался и он сам. На пятый год турнир перешагнул рамки клуба и стал городским соревнованием. - Все годы нам помогает детская больница и её главврач Игорь Зайчик, несколько лет с нами сотрудничает клиника «Ортум» и её директор Игорь Ольденбург, бывший коллега Ильшата Аюпова. Эта помощь позволяет нам сделать красивые наградные комплекты. Мы хотим, чтобы турнир запоминался и служил памяти хорошего человека», - рассказал Алексей Нуркенов. Соревнования традиционно собирают каратистов самых многочисленных возрастных категорий 10-11 и 12-13 лет по ката и кумите. В этом году их набралось почти 70 человек. Участие приняли все клубы и ДЮСШ города, культивирующие карате до WKF. - Учитывая, что соревнования проходят не первый год, опыта достаточно, могу сказать, что прошедший турнир было более организованным. Ребята очень довольны медалями, они красивые и качественные. Надеюсь, и пришедшие зрители остались довольны увиденным, - заключает Алексей Нуркенов. Фото участников соревнований

Просмотров:191 Известного в городе ортопеда Ильшата Аюпова не стало в 2012-м. Последние несколько лет своей жизни Ильшат Мавлеткулович отдал любимому увлечению – карате. В память о нём организовали турнир.Это турнир памяти врача и человека с большим сердцем, говорит Алексей Нуркенов, в прошлом тренер и личный друг Ильшата Аюпова:- Спасибо ему большое за преданность своему делу, за огромную любовь к детям, за постоянную поддержку наших ребят, за любовь к карате. Поскольку день рождения Ильшат Мавлеткулович отмечал в декабре, мы перенесли турнир на этот месяц.Четыре года турнир был клубным – в нём принимали участие только ребята клуба «Олимп», где занимался и он сам. На пятый год турнир перешагнул рамки клуба и стал городским соревнованием.- Все годы нам помогает детская больница и её главврач Игорь Зайчик, несколько лет с нами сотрудничает клиника «Ортум» и её директор Игорь Ольденбург, бывший коллега Ильшата Аюпова. Эта помощь позволяет нам сделать красивые наградные комплекты. Мы хотим, чтобы турнир запоминался и служил памяти хорошего человека», - рассказал Алексей Нуркенов.Соревнования традиционно собирают каратистов самых многочисленных возрастных категорий 10-11 и 12-13 лет по ката и кумите. В этом году их набралось почти 70 человек. Участие приняли все клубы и ДЮСШ города, культивирующие карате до WKF.- Учитывая, что соревнования проходят не первый год, опыта достаточно, могу сказать, что прошедший турнир было более организованным. Ребята очень довольны медалями, они красивые и качественные. Надеюсь, и пришедшие зрители остались довольны увиденным, - заключает Алексей Нуркенов.Фото участников соревнований