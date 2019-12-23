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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:11 Первый заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес» представил многообразие направлений декоративно-прикладного творчества.
17:42 Пятый благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» объединил тысячи горожан и подарил людям новогоднее настроение и веру в доброту.
17:41 Для маршрутов 27«К» и 30«К» временно вернут автобусную остановку на прежнее место к «Аквариуму».
17:00 Норильские каратисты выступили на VII турнире по карате памяти Ильшата Аюпова.
16:57 Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на 2020 год.
16:22 Зимняя универсиада-2019 стала проектом года.
15:48 Обгон закончился трагедией. В ДТП погиб водитель.
15:14 В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье».
15:10 Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийского турнира по дзюдо.
15:07 В девятом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» дома уступил «Газпром-Югре» - 1:3 и 0:3.
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