Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42037

23 декабря 2019, 17:41



Для маршрутов 27«К» и 30«К» временно вернут автобусную остановку на прежнее место к «Аквариуму».

Изначально строительство перрона и перенос автобусной остановки от торгового центра были сделаны для того, чтобы предотвратить нарушения ПДД, а также по многочисленным жалобам горожан. Остановка возле торгового центра «Аквариум» не отвечает нормативным требованиям безопасности пассажирских перевозок и обустройства остановок для посадки и высадки пассажиров. Длина самой остановки не достаточна для того количества автобусов, которые тут останавливались в пиковое время. Таким образом, возле ТЦ «Аквариум» необходимо пересматривать схему. Однако новшество вызвало недовольство у жителей Талнаха, и транспортная комиссия решила принять альтернативное решение: временно вернуть остановку на прежнее место возле ул. Строителей, 4а, не для всех маршрутов, а только для двух. По словам начальника отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павла Пискунова, на прежнем месте возле «Аквариума» будут останавливаться маршруты 27«К» и 30«К», на которых работают автобусы среднего класса – марки ПАЗ, выполняющие пассажирские перевозки по району Талнах. - Протяжённость остановочной площадки - 22 метра, а длина автобуса среднего класса – восемь метров, а значит, требования безопасности по посадке и высадке пассажиров будут соблюдены. Кроме того, даже для временного возврата остановки здесь необходимо установить дорожные знаки и комплекс камер видеонаблюдения и фиксации нарушений ПДД. В настоящий момент договор с подрядчиком уже подписан, ожидается поставка оборудования. На территории такого оборудования нет, поскольку оно достаточно специфическое. Крайний срок доставки оборудования и его установки – 15 февраля 2020 года. Возможно, это случится и раньше, - рассказал Павел Пискунов. Место посадки и высадки пассажиров маршрутов № 23 и № 24, на которых используются автобусы большого класса - например, 12-метровые МАЗы, - остаётся без изменений, то есть на перроне привокзальной площади. Летом площадь перед талнахским автовокзалом дополнительно обустроят: тут появятся тёплые остановочные павильоны. После чего транспортная комиссия повторно рассмотрит вопрос организации движения транспорта в этом районе. Фото Ирины Яринской

Просмотров:198 Решение о временном возвращении автобусной остановки на улице Строителей, 4а, (ТЦ «Аквариум») было принято транспортной комиссией, в состав которой вошли представители «Норильскавтодора», ГИБДД и НПОПАТ.Изначально строительство перрона и перенос автобусной остановки от торгового центра были сделаны для того, чтобы предотвратить нарушения ПДД, а также по многочисленным жалобам горожан. Остановка возле торгового центра «Аквариум» не отвечает нормативным требованиям безопасности пассажирских перевозок и обустройства остановок для посадки и высадки пассажиров. Длина самой остановки не достаточна для того количества автобусов, которые тут останавливались в пиковое время. Таким образом, возле ТЦ «Аквариум» необходимо пересматривать схему. Однако новшество вызвало недовольство у жителей Талнаха, и транспортная комиссия решила принять альтернативное решение: временно вернуть остановку на прежнее место возле ул. Строителей, 4а, не для всех маршрутов, а только для двух.По словам начальника отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павла Пискунова, на прежнем месте возле «Аквариума» будут останавливаться маршруты 27«К» и 30«К», на которых работают автобусы среднего класса – марки ПАЗ, выполняющие пассажирские перевозки по району Талнах.- Протяжённость остановочной площадки - 22 метра, а длина автобуса среднего класса – восемь метров, а значит, требования безопасности по посадке и высадке пассажиров будут соблюдены. Кроме того, даже для временного возврата остановки здесь необходимо установить дорожные знаки и комплекс камер видеонаблюдения и фиксации нарушений ПДД. В настоящий момент договор с подрядчиком уже подписан, ожидается поставка оборудования. На территории такого оборудования нет, поскольку оно достаточно специфическое. Крайний срок доставки оборудования и его установки – 15 февраля 2020 года. Возможно, это случится и раньше, - рассказал Павел Пискунов.Место посадки и высадки пассажиров маршрутов № 23 и № 24, на которых используются автобусы большого класса - например, 12-метровые МАЗы, - остаётся без изменений, то есть на перроне привокзальной площади.Летом площадь перед талнахским автовокзалом дополнительно обустроят: тут появятся тёплые остановочные павильоны. После чего транспортная комиссия повторно рассмотрит вопрос организации движения транспорта в этом районе.Фото Ирины Яринской