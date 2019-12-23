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23 декабря 2019, 17:42

Пятый благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» объединил тысячи горожан и подарил людям новогоднее настроение и веру в доброту.


Организатор фестиваля - благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» - собрал норильчан для добрых дел, радости и праздника у ёлки. Более 30 партнёров: представители «Норникеля» - волонтёры «Комбината добра», администрация города и специалисты муниципальных управлений, сотрудники и добровольцы общественных организаций и бизнеса. Все они объединились в команду, чтобы провести яркое и запоминающееся предновогоднее событие, порадовать горожан и поддержать тех, кто нуждается в поддержке.
Впервые «Территория добра» провела благотворительный фестиваль в 2015 году, и наш город присоединился к общероссийскому движению добрых городов. Сейчас в нём участвует 204 российских города. Фестиваль «Добрый Норильск» полюбился горожанам и каждый год проходит в третью субботу декабря.
Новый год – это особенный праздник, и он невозможен без дорогих гостей и подарков. Норильчан поздравила маленький друг фонда и постоянная участница «Доброго Норильска» Нэлли Крейс. Она прочла стихотворение Евгения Шкловского «Смотрю на глобус – шар земной...». Сейчас девочка уже учится во втором классе, а на первый «Добрый Норильск» её принесла на руках мама. Нэлли успешно справляется с ДЦП, достойно преодолевая трудности.
В этом году темой фестиваля стала «Экология души». И каждый это понимает по-своему: для одних – это бережное отношение к природе, для других - забота о людях и братьях наших меньших, для третьих важна экология эмоций, чувств и умение сохранять в нашем суматошном мире гармонию в душе.
Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра» отметила:
- Радует, что фестиваль у всех на слуху, и люди ждут его. Мы в этом году были приятно удивлены. К нам в фонд звонили и предлагали свою помощь - с мастер-классами, творческими номерами, своими идеями. Пример тому - трогательное выступление пятилетней Анечки Булатовой. Она прочла стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало». Выступление юной норильчанки растрогало людей и вызвало отклик в их сердцах. «Добрый Норильск» - это возможность для всех и для каждого поделиться теплотой своей души и подарить частичку добра. В суете будней мы забываем о том, что добрым словом можно вылечить, окрылить и вдохновить на хорошие добрые дела и на подъёме войти в Новый год. Фестиваль «Добрый Норильск» и праздник под ёлкой в данном случае выступают как объединяющая сила, и его главный посыл в том, что добрым свой город могут сделать только его жители. Когда мы вместе, то всё получается. Причём все, кто в нём участвует, делает это добровольно и бескорыстно: одни партнёры предоставляют площадку, другие проводят мастер-классы, третьи помогают в организации активностей.
Такой формат фестиваля сложился после первого праздника. Он понравился людям, и его хорошо приняли. Вот и в этот раз нам удалось совместить концертную программу со спортивными и хореографическими номерами. Партнёры и гости фестиваля сказали, что «Добрый Норильск - 2019» удался. Юбилейный фестиваль получился самым ярким и незабываемым, и это благодаря нашей команде добряков. А ещё я услышала от людей, что они хотят жить в добром городе и готовы меняться сами и менять его.
Прекрасным местом для отдыха и загадывания желаний стала фотозона – скамейка Доброкот и Щедропёс, которую создали норильские художники Ольга и Михаил Парсовы, с мягкими героями. По соседству с доброскамейкой была организована небольшая выставка фотографий животных, которых спасли после пожара в приюте для бездомных животных «Даря надежду».
Во время фестиваля «Добрый Норильск» прошла акция «Купи и передай»; работала благотворительная ярмарка «Подарошная» и фримаркет «Сундук» от фонда «69 параллель»; состоялась церемония награждения самых активных участников Всероссийской акции «Щедрый вторник». Представители общественной спортивной организации «Шторм» показывали виртуозное катание и трюки на роликовых коньках. Коллективы Центра развития личности «Старт», Норильского колледжа искусств и хор «Вдохновение» радовали гостей своими хореографическими и вокальными номерами. А Дед Мороз и Снегурочка, Мышка-норушка и другие волшебные персонажи от анимационной студии «Карамелька» не оставили равнодушными ни малышей, ни взрослых.
Фото Ирины Яринской

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