Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42039

23 декабря 2019, 18:11



Первый заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес» представил многообразие направлений декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль прошёл в минувшее воскресенье в Городском центре культуры и объединил как норильских мастеров декоративно-прикладного творчества, так и приезжих. В фойе ГЦК гостей встречали весёлые и нарядные скоморохи-зазывалы, которые вручали им программу фестиваля и рассказывали о площадках. Здесь же в фойе гости погружались в мир рукотворной красоты. Изделия из кожи, стекла, воска, пластика, металла, текстиля - всего и не перечислишь. Подарки на любой вкус. Мастера охотно делились контактами, а некоторые и принимали заказы на изготовление авторских работ. Недалеко от мастеров гуляли юные коробейники, которые обучаются у педагогов Дворца творчества детей и молодёжи. Педагоги ДТДМ организовали на втором этаже мастер-классы для ребятишек и их родителей, на которых создавали мышку-норушку – символ 2020 Нового года. На мастер-классы к Ксении Шинковской и Инне Афониной горожанки записывались задолго до главного события, и попасть на учёбу к ним было непросто. На мастер-классе по сухому валянию у Ксении Шинковской опытные и начинающие рукодельницы создавали миниатюрные фигурки из натуральной шерсти с керамическими лицами, а у Инны Афониной творили мордашки очаровательных котофеев. «Валяние меня привлекает натуральностью материала, пластичностью и подвижностью войлока, – рассказывает Ксения Шинковская. – Из него можно творить как из пластилина или глины, но при этом ты работаешь с мягким и тёплым материалом, который приятен рукам. Я очень надеюсь, что норильчанам понравились мои мастер-классы и им было не скучно со мной. Я открывала секреты работы с шерстью и создания авторских работ. Впечатлили меня и творения норильских мастеров. Видно, что работы делаются с душой, тщательно продумываются, и это штучные изделия. Понравились работы из натуральных камней, восковые свечи, украшения из выдувного стекла. Очень много классных творений, и здорово, что люди работают так профессионально. А вот работ коренных народов Севера мне не хватило. Хотелось северного колорита, узнать больше о традициях живущих здесь народностей. Не меньше впечатлений от города. Я побывала на экскурсии в Старом городе, на Норильской Голгофе, погуляла по Ленинскому проспекту, хотелось бы попасть ещё в картинную галерею. У вас необычный город, который соединяет в себе то, что, казалось бы, соединить нельзя. Индустриальные постройки уживаются с историческими зданиями, переплетение истории города и судеб людей. И хотя я знала, что еду на Крайний Север, но всё же было неожиданно увидеть снежную гору высотой четыре метра. А полярная ночь – это вообще что-то невероятное». Ну и, наконец, нельзя было не посетить интерактивную развлекательную программу «Мастерская Деда Мороза». В большом зале ГЦК детвора погрузилась в волшебство подготовки к новогоднему празднику и созданию подарков. Первый заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес» прошёл на одном дыхании. Хотелось побывать везде, поучаствовать во всех мастер-классах и скупить все поделки у норильских мастеров и мастериц. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:174 Фестиваль прошёл в минувшее воскресенье в Городском центре культуры и объединил как норильских мастеров декоративно-прикладного творчества, так и приезжих. В фойе ГЦК гостей встречали весёлые и нарядные скоморохи-зазывалы, которые вручали им программу фестиваля и рассказывали о площадках. Здесь же в фойе гости погружались в мир рукотворной красоты. Изделия из кожи, стекла, воска, пластика, металла, текстиля - всего и не перечислишь. Подарки на любой вкус. Мастера охотно делились контактами, а некоторые и принимали заказы на изготовление авторских работ. Недалеко от мастеров гуляли юные коробейники, которые обучаются у педагогов Дворца творчества детей и молодёжи. Педагоги ДТДМ организовали на втором этаже мастер-классы для ребятишек и их родителей, на которых создавали мышку-норушку – символ 2020 Нового года.На мастер-классы к Ксении Шинковской и Инне Афониной горожанки записывались задолго до главного события, и попасть на учёбу к ним было непросто. На мастер-классе по сухому валянию у Ксении Шинковской опытные и начинающие рукодельницы создавали миниатюрные фигурки из натуральной шерсти с керамическими лицами, а у Инны Афониной творили мордашки очаровательных котофеев.«Валяние меня привлекает натуральностью материала, пластичностью и подвижностью войлока, – рассказывает Ксения Шинковская. – Из него можно творить как из пластилина или глины, но при этом ты работаешь с мягким и тёплым материалом, который приятен рукам. Я очень надеюсь, что норильчанам понравились мои мастер-классы и им было не скучно со мной. Я открывала секреты работы с шерстью и создания авторских работ.Впечатлили меня и творения норильских мастеров. Видно, что работы делаются с душой, тщательно продумываются, и это штучные изделия. Понравились работы из натуральных камней, восковые свечи, украшения из выдувного стекла. Очень много классных творений, и здорово, что люди работают так профессионально. А вот работ коренных народов Севера мне не хватило. Хотелось северного колорита, узнать больше о традициях живущих здесь народностей.Не меньше впечатлений от города. Я побывала на экскурсии в Старом городе, на Норильской Голгофе, погуляла по Ленинскому проспекту, хотелось бы попасть ещё в картинную галерею. У вас необычный город, который соединяет в себе то, что, казалось бы, соединить нельзя. Индустриальные постройки уживаются с историческими зданиями, переплетение истории города и судеб людей. И хотя я знала, что еду на Крайний Север, но всё же было неожиданно увидеть снежную гору высотой четыре метра. А полярная ночь – это вообще что-то невероятное».Ну и, наконец, нельзя было не посетить интерактивную развлекательную программу «Мастерская Деда Мороза». В большом зале ГЦК детвора погрузилась в волшебство подготовки к новогоднему празднику и созданию подарков.Первый заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес» прошёл на одном дыхании. Хотелось побывать везде, поучаствовать во всех мастер-классах и скупить все поделки у норильских мастеров и мастериц.Фото Владимира Макушкина