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24 декабря 2019, 11:43



Дед Мороз и Снегурочка в индустриальном институте поздравили ребят с наступающим Новым годом.



Просмотров:166 Ежегодно в конце декабря в НГИИ проходит праздничный новогодний утренник для малышей и их родителей. В этот раз в роли Деда Мороза выступил член комиссии по духовно-нравственному правовому просвещению и патриотическому воспитанию общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску Андрей Хитрук. Все ребята с удовольствием демонстрировали свои таланты и получили долгожданные подарки от Дедушки Мороза.