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24 декабря 2019, 11:46



Александр Усс рассказал журналистам о развитии края и итогах уходящего года.

Состоялась традиционная итоговая пресс-конференция губернатора края Александра Усса. Встреча с представителями средств массовой информации длилась почти два часа. В открытом формате главе территории был задан 21 актуальный вопрос о социально-экономическом развитии Красноярского края, достижениях региона в 2019 году и задачах на ближайшее время, сообщается на официальном портале региона. Основными темами пресс-конференции стали планы по строительству метро в Красноярске, развитие инфраструктуры аэропортов и региональной авиации, оценка мусорной реформы в крае, предстоящий Красноярский экономический форум и комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», подготовка к 400-летнему юбилею столицы края и многое другое. «Если кратко оценивать итоги, то мне представляется, что в этом уходящем году, как в капле воды, отражаются особенности всей нашей истории. С большими результатами, достижениями, противоречиями, проблемами, которые, конечно, не все удаётся решить, и с испытаниями, через которые краю пришлось пройти. Я хочу прежде всего поблагодарить всех красноярцев за их солидарность и терпение, которые они проявили в самых сложных ситуациях. Спасибо, что вы были с нами», – сказал Александр Усс в кратком вступительном слове. Отвечая на первый вопрос о трёх главных достижениях Красноярского края в уходящем году, глава региона отметил, что для каждого жителя было своё самое масштабное и значимое событие. Например, для студентов Сибирского федерального университета главным событием стала победа на финале КВН. Для тех, кто работает на Таймыре, – начало опытно-промышленного бурения, освоение Паяхского месторождения. Для тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, главным событием стало начало выплаты денег за недостроенное жильё. «Для меня важными являются три события, все они начинаются с буквы «У», как это ни странно, – Универсиада, Урожай рекордный и Управление финансами, отличное исполнение бюджета - лучшее за последние десять лет. И, если позволите, я коротко остановлюсь. Универсиада стала большим испытанием для всех нас, для страны и, естественно, для красноярцев. И тот факт, что она признана лучшей за всю историю проведения универсиад, говорит сам за себя. Если говорить об урожае, то в этом году у нас самые высокие показатели урожайности от Урала и до Дальнего Востока. Этот показатель характеризует прежде всего высокую аграрную культуру. Что касается управления финансами, при планировании бюджета я осторожно прогнозировал, что прирост наших доходов составит 30 миллиардов. По концу года эта цифра ещё увеличилась и оценивается уже в 40 миллиардов», – подчеркнул Александр Усс. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:163 Состоялась традиционная итоговая пресс-конференция губернатора края Александра Усса. Встреча с представителями средств массовой информации длилась почти два часа. В открытом формате главе территории был задан 21 актуальный вопрос о социально-экономическом развитии Красноярского края, достижениях региона в 2019 году и задачах на ближайшее время, сообщается на официальном портале региона.Основными темами пресс-конференции стали планы по строительству метро в Красноярске, развитие инфраструктуры аэропортов и региональной авиации, оценка мусорной реформы в крае, предстоящий Красноярский экономический форум и комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», подготовка к 400-летнему юбилею столицы края и многое другое.«Если кратко оценивать итоги, то мне представляется, что в этом уходящем году, как в капле воды, отражаются особенности всей нашей истории. С большими результатами, достижениями, противоречиями, проблемами, которые, конечно, не все удаётся решить, и с испытаниями, через которые краю пришлось пройти. Я хочу прежде всего поблагодарить всех красноярцев за их солидарность и терпение, которые они проявили в самых сложных ситуациях. Спасибо, что вы были с нами», – сказал Александр Усс в кратком вступительном слове.Отвечая на первый вопрос о трёх главных достижениях Красноярского края в уходящем году, глава региона отметил, что для каждого жителя было своё самое масштабное и значимое событие. Например, для студентов Сибирского федерального университета главным событием стала победа на финале КВН. Для тех, кто работает на Таймыре, – начало опытно-промышленного бурения, освоение Паяхского месторождения. Для тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, главным событием стало начало выплаты денег за недостроенное жильё.«Для меня важными являются три события, все они начинаются с буквы «У», как это ни странно, – Универсиада, Урожай рекордный и Управление финансами, отличное исполнение бюджета - лучшее за последние десять лет. И, если позволите, я коротко остановлюсь. Универсиада стала большим испытанием для всех нас, для страны и, естественно, для красноярцев. И тот факт, что она признана лучшей за всю историю проведения универсиад, говорит сам за себя. Если говорить об урожае, то в этом году у нас самые высокие показатели урожайности от Урала и до Дальнего Востока. Этот показатель характеризует прежде всего высокую аграрную культуру. Что касается управления финансами, при планировании бюджета я осторожно прогнозировал, что прирост наших доходов составит 30 миллиардов. По концу года эта цифра ещё увеличилась и оценивается уже в 40 миллиардов», – подчеркнул Александр Усс.Фото Вадима Кофмана