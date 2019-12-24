Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42043

24 декабря 2019, 12:38



Жители Красноярского края на этой неделе увидят последнее в году солнечное затмение.

Случится оно в четверг, 26 декабря. Оно очень редкого вида - кольцеобразное. Затмение происходит в среднем четыре-пять раз в год, но такое полное - раз в 18 лет. Следующее затмение такого качества случится только в 2038 году. Последнее в 2019 году солнечное затмение, как предупреждают астрофизики, самое необычное и опасное. По словам учёных, Луна будет находиться на большом расстоянии от Солнца и не сможет его полностью перекрыть. Образуется световое кольцо, которое будет видно в течение трёх минут и 40 секунд. Опасным данное явление учёные считают из-за того, что смотреть на него незащищёнными глазами не рекомендуется, так как это может привести к проблемам со зрением. Затмение начнётся в 05.29.53 по московскому времени. Через две недели после этого солнечного затмения наступит лунное. фото с сайта голосвремени.рф

Просмотров:160 Случится оно в четверг, 26 декабря. Оно очень редкого вида - кольцеобразное. Затмение происходит в среднем четыре-пять раз в год, но такое полное - раз в 18 лет. Следующее затмение такого качества случится только в 2038 году.Последнее в 2019 году солнечное затмение, как предупреждают астрофизики, самое необычное и опасное. По словам учёных, Луна будет находиться на большом расстоянии от Солнца и не сможет его полностью перекрыть. Образуется световое кольцо, которое будет видно в течение трёх минут и 40 секунд. Опасным данное явление учёные считают из-за того, что смотреть на него незащищёнными глазами не рекомендуется, так как это может привести к проблемам со зрением. Затмение начнётся в 05.29.53 по московскому времени. Через две недели после этого солнечного затмения наступит лунное.фото с сайта голосвремени.рф