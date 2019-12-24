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24 декабря 2019, 12:40

Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, как выбрать натуральную красную икру.


После покупки икры, если есть сомнения в натуральности, можно положить небольшое её количество в горячую воду. Если икра растворилась и окрасила воду, перед вами подделка. Натуральный же продукт побелеет и опустится на дно.
Специалисты рекомендуют не покупать икру в местах незаконной торговли, а также внимательно изучить информацию на этикетке. На ней обязательно должно быть слово "икра" и название рыбы, из которой её добыли. Обратите внимание на добавки: консерванты Е-200 и Е-211 разрешены, но, если в составе есть Е-239, уротропин - мощный противомикробный антисептик на основе метанамина, лучше не брать такую икру.
Хранить икру нужно в холодильнике, а открытую баночку употребить за три дня. Кстати, из жестяной упаковки икру лучше переложить в стеклянную посуду.
Фото с сайта vladtime.ru
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