Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42044

24 декабря 2019, 12:40



Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, как выбрать натуральную красную икру.

После покупки икры, если есть сомнения в натуральности, можно положить небольшое её количество в горячую воду. Если икра растворилась и окрасила воду, перед вами подделка. Натуральный же продукт побелеет и опустится на дно. Специалисты рекомендуют не покупать икру в местах незаконной торговли, а также внимательно изучить информацию на этикетке. На ней обязательно должно быть слово "икра" и название рыбы, из которой её добыли. Обратите внимание на добавки: консерванты Е-200 и Е-211 разрешены, но, если в составе есть Е-239, уротропин - мощный противомикробный антисептик на основе метанамина, лучше не брать такую икру. Хранить икру нужно в холодильнике, а открытую баночку употребить за три дня. Кстати, из жестяной упаковки икру лучше переложить в стеклянную посуду. Фото с сайта vladtime.ru

Просмотров:171 После покупки икры, если есть сомнения в натуральности, можно положить небольшое её количество в горячую воду. Если икра растворилась и окрасила воду, перед вами подделка. Натуральный же продукт побелеет и опустится на дно.Специалисты рекомендуют не покупать икру в местах незаконной торговли, а также внимательно изучить информацию на этикетке. На ней обязательно должно быть слово "икра" и название рыбы, из которой её добыли. Обратите внимание на добавки: консерванты Е-200 и Е-211 разрешены, но, если в составе есть Е-239, уротропин - мощный противомикробный антисептик на основе метанамина, лучше не брать такую икру.Хранить икру нужно в холодильнике, а открытую баночку употребить за три дня. Кстати, из жестяной упаковки икру лучше переложить в стеклянную посуду.Фото с сайта vladtime.ru