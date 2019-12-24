Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42045

24 декабря 2019, 12:50



Популярной участницей конкурса на самую красивую девочку страны стала школьница из Норильска.

В возрастной категории «10 лет» Катя занимает второе место — у неё все шансы попасть в финал конкурса, ведь для этого нужно войти в топ-10 своей возрастной категории, пишет ngs24.ru. Среди всех участниц из Красноярского края у Кати наиболее вероятные шансы стать финалисткой. Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год среди участниц от 0 до 17 лет. Завтра, 25 декабря, завершится онлайн-голосование. Победительниц выберет жюри из директоров модельных агентств. В итоге титулы и призы получат 18 человек в каждой возрастной категории. Добавим, от Норильска в конкурсе участвуют более 400 красавиц. Фото с сайта ngs24.ru

Просмотров:305 Девочка занимает 25-е место среди всех участниц — это очень высокий результат. Претендентку на звание самой красивой девочки страны зовут Катя Кочергина. Она учится в 4-м классе, играет на домре, ходит на живопись, изучает английский и занимается спортом — плаванием и спортивной гимнастикой.В возрастной категории «10 лет» Катя занимает второе место — у неё все шансы попасть в финал конкурса, ведь для этого нужно войти в топ-10 своей возрастной категории, пишет ngs24.ru. Среди всех участниц из Красноярского края у Кати наиболее вероятные шансы стать финалисткой.Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год среди участниц от 0 до 17 лет. Завтра, 25 декабря, завершится онлайн-голосование. Победительниц выберет жюри из директоров модельных агентств. В итоге титулы и призы получат 18 человек в каждой возрастной категории.Добавим, от Норильска в конкурсе участвуют более 400 красавиц.Фото с сайта ngs24.ru