Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42046

24 декабря 2019, 13:00



Оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно и через интернет.

Физическим и юридическим лицам через личный кабинет на сайтах ресурсоснабжающих организаций рассказан порядок заключения и выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям. Заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо оборудование для оказания бытовых услуг. Поможет тут наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи. В течение 2019 г. в адрес МУП «КОС» поступили 283 заявки на технологическое присоединение, из которых 129 - на временное технологическое присоединение, что обусловлено сезонными ремонтными работами. Также заключено 239 договоров на технологическое присоединение и исполнено 189 заявок на восстановление документов о технологическом присоединении. Бланки всех форм заявок размещены на сайте http://mupkosnorilsk.ru по пути: «Домашняя/Потребителям/ Электроснабжение/Технологическое присоединение/Типовые формы документов/Формы заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям». По возникшим вопросам или за консультациями по оформлению заявок можно обратиться в офис обслуживания потребителей по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а, каб. 2.2 с 9.00 до 18.00, телефон 46-92-23.

Просмотров:149 Темой очередного семинара, который провёл главный специалист отдела электроэнергетики и автоматизации УГХ администрации города Норильска Антон Кривощёков, стало «Технологическое присоединение к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт». Основная мысль, которую специалист донёс до слушателей - подключиться к электрическим сетям жителям Норильска проще через интернет.Физическим и юридическим лицам через личный кабинет на сайтах ресурсоснабжающих организаций рассказан порядок заключения и выполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям.Заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо оборудование для оказания бытовых услуг. Поможет тут наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи.В течение 2019 г. в адрес МУП «КОС» поступили 283 заявки на технологическое присоединение, из которых 129 - на временное технологическое присоединение, что обусловлено сезонными ремонтными работами. Также заключено 239 договоров на технологическое присоединение и исполнено 189 заявок на восстановление документов о технологическом присоединении.Бланки всех форм заявок размещены на сайте http://mupkosnorilsk.ru по пути: «Домашняя/Потребителям/ Электроснабжение/Технологическое присоединение/Типовые формы документов/Формы заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям».По возникшим вопросам или за консультациями по оформлению заявок можно обратиться в офис обслуживания потребителей по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а, каб. 2.2 с 9.00 до 18.00, телефон 46-92-23.