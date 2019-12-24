Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42047

24 декабря 2019, 14:43



Новую сказку в школе № 8 посвятили Новому году и предстоящему юбилею «Норникеля».

В спектакле заняты более 20 ребят из 5-11-х классов. И до Нового года они покажут более десяти представлений для учеников родной школы. На первом представлении всех поздравила директор Маргарита Полоскова, которая вышла в костюме хвостатой хозяйки будущего года по восточному календарю. А гостям из интерната пятиклассники подарили самодельные новогодние открытки и светоотражатели с напоминанием соблюдать правила дорожного движения на дорогах. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:155 Это давняя традиция 8-й школы - ставить новую волшебную сказку к любимому зимнему празднику. Первыми представление «Горное королевство и хрустальная снежинка» увидели гости - старожилы Норильска, ребята из школы-интерната и будущие первоклассники. Увлекательная история о приключениях принца Нордана, который спас от злых чар своё королевство, завершилась общим весёлым хороводом у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказку сочинила молодая творческая чета - старшая школьная вожатая Евгения и её муж Владимир Рощин, который работает в ДТДМ. Танцы поставил хореограф школы Евгений Иванцов, с костюмами частично помогли в Городском центре культуры, но в основном все наряды для персонажей сделали своими руками.В спектакле заняты более 20 ребят из 5-11-х классов. И до Нового года они покажут более десяти представлений для учеников родной школы. На первом представлении всех поздравила директор Маргарита Полоскова, которая вышла в костюме хвостатой хозяйки будущего года по восточному календарю. А гостям из интерната пятиклассники подарили самодельные новогодние открытки и светоотражатели с напоминанием соблюдать правила дорожного движения на дорогах.Фото Ирины Даниленко