Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42048

24 декабря 2019, 14:46



Замеры и тесты пройдены. «Великое арктические приключение» @great_arctic_adventure вместе с Андреем Андреевым и Евгенией Хохловой совсем скоро начнётся.

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Просмотров:154 Это первая в своём роде лётная арктическая экспедиция на дельталёте по маршруту Мурманск - Владивосток, которая стартует уже в новом, 2020 году. Герои посетят 96 населённых пунктов, в число которых вошёл и Норильск. Команда преодолеет 13 323 километра за 180 дней.Присоединяйтесь к проекту и будьте в курсе всего происходящего.