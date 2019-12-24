Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42049

24 декабря 2019, 15:48



Водитель автомобиля, виновный в гибели человека, приговорён к лишению свободы.

Установлено, что подсудимый 3 сентября 2019 года управлял технически неисправным автомобилем и, двигаясь по улице Федоровского, нарушил правила дорожного движения. В результате он съехал на правую обочину по ходу движения и врезался в опору электроосвещения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля скончался. Суд признал водителя виновным и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 6 месяцев.

Просмотров:160 Норильский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по статье 264 УК РФ: нарушение водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека.Установлено, что подсудимый 3 сентября 2019 года управлял технически неисправным автомобилем и, двигаясь по улице Федоровского, нарушил правила дорожного движения. В результате он съехал на правую обочину по ходу движения и врезался в опору электроосвещения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля скончался.Суд признал водителя виновным и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 6 месяцев.