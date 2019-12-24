Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42050
24 декабря 2019, 16:00

Тёплое, вечнозелёное, свободное. Таким после реконструкции предстанет многофункциональное общественное пространство на Ленинском пр., 1.


Окончательный проект был представлен инжиниринговой фирмой Aurora на основании исследования «Социальный портрет горожанина». По данным опроса, норильчане испытывают дефицит общественных пространств, где можно было бы комфортно провести время круглый год. Также при разработке учитывался статус объекта культурного наследия. Предстояло не только вдохнуть в здание жизнь, но и сделать его удобным для маломобильных групп населения и привести к современным требованиям пожарной безопасности. В результате на двух тысячах квадратных метров разместятся: лектории, медиазоны, антикафе, детский игровой центр, фотозона, кафе, сувенирный магазин. На втором и третьем этаже поселятся Агентство развития Норильска и туристический информационный центр. С четвёртого по седьмой – коворкинг, актовый зал и конференц-зал.
Но это лишь малая часть, отданная под постоянный функционал. По задумке новое пространство должно стать свободной, просторной, легко трансформируемой зоной, способной подстраиваться под разнообразные мероприятия. Например, на первом этаже можно организовать лекторий на 50 человек или, убрав стулья, выставочный зал. Барная стойка кафе с лёгкостью превращается в трибуну, и даже избыточные площади лестничного пролёта можно использовать как амфитеатр.
Дизайн нового пространства отражает в себе давнюю мечту жителей Норильска о вечном лете среди суровой зимы. Рассеянный свет даст ощущение глубокого неба. Его «поддерживают» прозрачные колонны-оранжереи, внутри которых для живых растений будет создан комфортный микроклимат. Сквозь пять этажей лестничного пролёта разместится «Дерево жизни», покрытое стабилизированным мхом. В отделке помещений по проекту преобладают деревянные панели и пробковые материалы.
Предполагается, что вся жизнь будущего общественного пространства будет организована при поддержке интернет-портала. Там можно будет ознакомиться с мероприятиями, зарегистрироваться как участник, узнать новости города и края, а также подать заявку на использование помещений. Портал послужит и основой информационного наполнения интерактивных стендов.
Для удобства и большей вместимости гардероб сделают двухуровневым и автоматизированным. Большую доступность для населения обеспечит лифт.
При всей современности и ориентированности на актуальные тенденции в дизайне разработчики всё же попытались отдать дань уважения бывшей технической библиотеке, сохранив элементы исторической балюстрады. Также для декорирования пространства используют списанные книги, законсервированные в жидком акриле.

Просмотров:140
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 декабря 2019 
18:26   Сегодня представители администрации, депутаты и сотрудники «Жилкомсервиса» оценили текущее состояние дома на Московской, 14. 18:17   Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотиков, виновный получил 10 лет лишения свободы.
17:40   Вниманию опекунов и приёмных родителей несовершеннолетних! 17:39   Сегодня в Норильск с рабочим визитом прибыл министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
17:27   Опекуны инвалидов должны представить отчёт о хранении имущества недееспособного гражданина до 1 февраля. 17:01   В МЧС призвали россиян соблюдать пожарную безопасность в новогодние праздники.
17:00   Муниципальная управляющая компания «ЖКС» оказывает метрологические услуги по поверке квартирных счётчиков. 16:59   Сезон капитальных ремонтов в Норильске подошёл к концу, однако вопросы у жителей остались. Что делать в случае конфликтных ситуаций, поясняют специалисты Фонда капитальных ремонтов.
16:47   КЭФ-2020 примет до шести тысяч участников. 16:28   Новогодняя «Подарошная» в разгаре. Сделай подарок родным и помоги детям.
16:00   Тёплое, вечнозелёное, свободное. Таким после реконструкции предстанет многофункциональное общественное пространство на Ленинском пр., 1. 15:48   Водитель автомобиля, виновный в гибели человека, приговорён к лишению свободы.
14:46   Замеры и тесты пройдены. «Великое арктические приключение» @great_arctic_adventure вместе с Андреем Андреевым и Евгенией Хохловой совсем скоро начнётся. 14:43   Новую сказку в школе № 8 посвятили Новому году и предстоящему юбилею «Норникеля».
13:00   Оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно и через интернет. 12:50   Популярной участницей конкурса на самую красивую девочку страны стала школьница из Норильска.
12:40   Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, как выбрать натуральную красную икру. 12:38   Жители Красноярского края на этой неделе увидят последнее в году солнечное затмение.
11:46   Александр Усс рассказал журналистам о развитии края и итогах уходящего года. 11:43   Дед Мороз и Снегурочка в индустриальном институте поздравили ребят с наступающим Новым годом.

 23 декабря 2019 
18:36   Вещание телеканала «Енисей» можно увидеть в следующих вариантах. 18:11   Первый заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес» представил многообразие направлений декоративно-прикладного творчества.
17:42   Пятый благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» объединил тысячи горожан и подарил людям новогоднее настроение и веру в доброту. 17:41   Для маршрутов 27«К» и 30«К» временно вернут автобусную остановку на прежнее место к «Аквариуму».
17:00   Норильские каратисты выступили на VII турнире по карате памяти Ильшата Аюпова. 16:57   Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на 2020 год.
16:22   Зимняя универсиада-2019 стала проектом года. 15:48   Обгон закончился трагедией. В ДТП погиб водитель.
15:14   В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье». 15:10   Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийского турнира по дзюдо.
15:07   В девятом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» дома уступил «Газпром-Югре» - 1:3 и 0:3. 14:58   В спортивном зале «Геркулес» прошли традиционные, 20-е, соревнования по боксу, посвящённые памяти Евгений Тёмина.
14:58   Есть вопросы к руководству медучреждений города? Они готовы ответить. 13:50   Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты.
13:03   В Норильске прошёл чемпионат города по пауэрлифтингу. Разыграли 15 комплектов наград. 12:43   Новогодний подарок от шефов. У «Виктории» появилась снежная горка.
12:16   Музей приглашает на новогоднюю выставку ёлочных игрушек.

 22 декабря 2019 
17:47   В ГЦК сейчас в разгаре первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».

 21 декабря 2019 
20:38   Фестиваль "Добрый Норильск" в пятый раз собрал норильчан у праздничной ёлки.

 20 декабря 2019 
18:22   Известный норильский бард Юрий Костров приглашает на свою «Прощальную гастроль». 18:18   Норильская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями отметила своё 55-летие. Сотрудники школы и воспитанники принимали поздравления.
18:12   22 декабря пройдёт VII турнир по карате памяти Ильшата Аюпова. 18:10   Сегодня зрителей принял обновлённый зал КДЦ им. В. Высоцкого.
18:06   Президент отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России. 18:03   В Москве наградили победителей выставки-конкурса «Волшебная сила голубого потока», в которой приняли участие и юные норильские художники.
16:58   Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень. 16:50   Красноярский край стал лидером по росту рынка новых машин.
16:45   Стало известно о графике работы городских поликлиник в новогодние праздники. 16:09   Дмитрий Пристансков: «Норникель» вносит свой вклад в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь».
16:08   Победители инновационного форума разработают цифровую платформу о возможностях туркластера «Арктический».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх