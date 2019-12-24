Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42050

24 декабря 2019, 16:00



Тёплое, вечнозелёное, свободное. Таким после реконструкции предстанет многофункциональное общественное пространство на Ленинском пр., 1.

Но это лишь малая часть, отданная под постоянный функционал. По задумке новое пространство должно стать свободной, просторной, легко трансформируемой зоной, способной подстраиваться под разнообразные мероприятия. Например, на первом этаже можно организовать лекторий на 50 человек или, убрав стулья, выставочный зал. Барная стойка кафе с лёгкостью превращается в трибуну, и даже избыточные площади лестничного пролёта можно использовать как амфитеатр. Дизайн нового пространства отражает в себе давнюю мечту жителей Норильска о вечном лете среди суровой зимы. Рассеянный свет даст ощущение глубокого неба. Его «поддерживают» прозрачные колонны-оранжереи, внутри которых для живых растений будет создан комфортный микроклимат. Сквозь пять этажей лестничного пролёта разместится «Дерево жизни», покрытое стабилизированным мхом. В отделке помещений по проекту преобладают деревянные панели и пробковые материалы. Предполагается, что вся жизнь будущего общественного пространства будет организована при поддержке интернет-портала. Там можно будет ознакомиться с мероприятиями, зарегистрироваться как участник, узнать новости города и края, а также подать заявку на использование помещений. Портал послужит и основой информационного наполнения интерактивных стендов. Для удобства и большей вместимости гардероб сделают двухуровневым и автоматизированным. Большую доступность для населения обеспечит лифт. При всей современности и ориентированности на актуальные тенденции в дизайне разработчики всё же попытались отдать дань уважения бывшей технической библиотеке, сохранив элементы исторической балюстрады. Также для декорирования пространства используют списанные книги, законсервированные в жидком акриле.

Просмотров:140 Окончательный проект был представлен инжиниринговой фирмой Aurora на основании исследования «Социальный портрет горожанина». По данным опроса, норильчане испытывают дефицит общественных пространств, где можно было бы комфортно провести время круглый год. Также при разработке учитывался статус объекта культурного наследия. Предстояло не только вдохнуть в здание жизнь, но и сделать его удобным для маломобильных групп населения и привести к современным требованиям пожарной безопасности. В результате на двух тысячах квадратных метров разместятся: лектории, медиазоны, антикафе, детский игровой центр, фотозона, кафе, сувенирный магазин. На втором и третьем этаже поселятся Агентство развития Норильска и туристический информационный центр. С четвёртого по седьмой – коворкинг, актовый зал и конференц-зал.Но это лишь малая часть, отданная под постоянный функционал. По задумке новое пространство должно стать свободной, просторной, легко трансформируемой зоной, способной подстраиваться под разнообразные мероприятия. Например, на первом этаже можно организовать лекторий на 50 человек или, убрав стулья, выставочный зал. Барная стойка кафе с лёгкостью превращается в трибуну, и даже избыточные площади лестничного пролёта можно использовать как амфитеатр.Дизайн нового пространства отражает в себе давнюю мечту жителей Норильска о вечном лете среди суровой зимы. Рассеянный свет даст ощущение глубокого неба. Его «поддерживают» прозрачные колонны-оранжереи, внутри которых для живых растений будет создан комфортный микроклимат. Сквозь пять этажей лестничного пролёта разместится «Дерево жизни», покрытое стабилизированным мхом. В отделке помещений по проекту преобладают деревянные панели и пробковые материалы.Предполагается, что вся жизнь будущего общественного пространства будет организована при поддержке интернет-портала. Там можно будет ознакомиться с мероприятиями, зарегистрироваться как участник, узнать новости города и края, а также подать заявку на использование помещений. Портал послужит и основой информационного наполнения интерактивных стендов.Для удобства и большей вместимости гардероб сделают двухуровневым и автоматизированным. Большую доступность для населения обеспечит лифт.При всей современности и ориентированности на актуальные тенденции в дизайне разработчики всё же попытались отдать дань уважения бывшей технической библиотеке, сохранив элементы исторической балюстрады. Также для декорирования пространства используют списанные книги, законсервированные в жидком акриле.