Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42051

24 декабря 2019, 16:28



Новогодняя «Подарошная» в разгаре. Сделай подарок родным и помоги детям.

«Подарошная» - проект благотворительного фонда «69 параллель», который реализуется в городе уже пятый год. Благотворительные ярмарки проводятся накануне популярных общероссийских праздников (Новый год, 23 февраля, 8 Марта) или в дни общегородских событий. В этом году новогодняя «Подарошная» традиционно развернулась в СРК «Арена». Уже 21 декабря на первом этаже «Арены» встали нарядные и красивые прилавки, на которых – что угодно для души. Более 70 мастериц представили горожанам свои авторские работы и творения, и каждое из них может стать достойным подарком для родных и близких людей. Вырученные в ходе ярмарки средства будут направлены трём подопечным фонда: Матвею Усачёву, Андрею Костарёву и Илье Соболеву. У ребятишек различные формы ДЦП, и они нуждаются в постоянных курсах реабилитации, которые стоят недёшево, в среднем 130 тысяч рублей. Подробнее о ребятишках можно узнать на сайте благотворительного фонда «69 параллель» http://bf69.ru/ Делайте подарки с душой и помогайте. Фото Ирины Яринской

Просмотров:127 «Подарошная» - проект благотворительного фонда «69 параллель», который реализуется в городе уже пятый год. Благотворительные ярмарки проводятся накануне популярных общероссийских праздников (Новый год, 23 февраля, 8 Марта) или в дни общегородских событий.В этом году новогодняя «Подарошная» традиционно развернулась в СРК «Арена». Уже 21 декабря на первом этаже «Арены» встали нарядные и красивые прилавки, на которых – что угодно для души. Более 70 мастериц представили горожанам свои авторские работы и творения, и каждое из них может стать достойным подарком для родных и близких людей. Вырученные в ходе ярмарки средства будут направлены трём подопечным фонда: Матвею Усачёву, Андрею Костарёву и Илье Соболеву. У ребятишек различные формы ДЦП, и они нуждаются в постоянных курсах реабилитации, которые стоят недёшево, в среднем 130 тысяч рублей.Подробнее о ребятишках можно узнать на сайте благотворительного фонда «69 параллель» http://bf69.ru/Делайте подарки с душой и помогайте.Фото Ирины Яринской