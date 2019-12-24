Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42052

24 декабря 2019, 16:47



КЭФ-2020 примет до шести тысяч участников.

Также губернатор напомнил, что в настоящее время готовится указ президента РФ по ускоренному развитию Ангаро-Енисейского кластера. В этой связи на КЭФ планируется обсудить содержание соответствующих госпрограмм и мер поддержки федерального уровня, сообщается на официальном портале Красноярского края. 17-й Красноярский экономический форум «Проекты развития – энергия роста» пройдёт с 19 по 21 марта 2020 года. Основными площадками для его мероприятий станут МВДЦ «Сибирь» и Сибирский федеральный университет. КЭФ – одна из крупнейших дискуссионных площадок, где представители бизнеса, власти, ключевых институтов развития, общественности, научного и экспертного сообщества России и стран зарубежья ежегодно обсуждают ключевые вопросы социально-экономического развития страны. Подробная информация размещается на официальном сайте форума krasnoforum.ru.

Просмотров:111 Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона отметил, что основное значение имеет не столько количество гостей, сколько практическая составляющая форума. «Важно сделать так, чтобы этот форум приносил пользу как Красноярску, так и России в целом. Мы будем обсуждать сибирскую тематику, поскольку именно Сибирь, и прежде всего Енисейская Сибирь, является главным драйвером развития страны на ближайшую перспективу. Поэтому уверен, что с присутствием представителей бизнес-сообщества и федеральных органов власти на форуме проблем не будет», – пояснил Александр Усс.Также губернатор напомнил, что в настоящее время готовится указ президента РФ по ускоренному развитию Ангаро-Енисейского кластера. В этой связи на КЭФ планируется обсудить содержание соответствующих госпрограмм и мер поддержки федерального уровня, сообщается на официальном портале Красноярского края.17-й Красноярский экономический форум «Проекты развития – энергия роста» пройдёт с 19 по 21 марта 2020 года. Основными площадками для его мероприятий станут МВДЦ «Сибирь» и Сибирский федеральный университет.КЭФ – одна из крупнейших дискуссионных площадок, где представители бизнеса, власти, ключевых институтов развития, общественности, научного и экспертного сообщества России и стран зарубежья ежегодно обсуждают ключевые вопросы социально-экономического развития страны.Подробная информация размещается на официальном сайте форума krasnoforum.ru.