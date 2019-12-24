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24 декабря 2019, 16:59

Сезон капитальных ремонтов в Норильске подошёл к концу, однако вопросы у жителей остались. Что делать в случае конфликтных ситуаций, поясняют специалисты Фонда капитальных ремонтов.


Система капремонтов выстроена таким образом, что подрядчик производит капитальный ремонт на собственные средства и получает оплату только после завершения работ и подписания акта приёмки. Кроме того, рабочие не получат деньги, пока не решится вопрос по возмещению ущерба, если он причинён во время ремонта. Поэтому в интересах подрядчика - как можно быстрее договориться с собственником, самому выполнить необходимый ремонт в квартире пострадавшего или рассчитаться деньгами. И только в случае если стороны не смогли договориться, собственник обращается в суд. Это происходит не так уж часто.
Для возмещения ущерба важно, чтобы он был зафиксирован, то есть после подтопления необходимо пригласить специалистов из управляющей компании, чтобы они составили акт. При этом надо помнить, что специалисты УК не оценивают ущерб, а только фиксируют его.
Также специалисты Регионального оператора капитальных ремонтов напоминают, что существует два способа формирования фонда многоквартирного дома: на специальном счЁте дома или на счЁте регоператора.
В доме, который аккумулирует средства на спецсчёте, ремонты должны выполняться в сроки, предусмотренные региональной программой (в том числе если МКД стоит в краткосрочной программе). В случае невыполнения работ средства автоматически снова переходит на общий счёт регионального оператора. Собственники должны самостоятельно отвечать за собираемость взносов, контролировать сохранность и списание средств со своего счёта, организовывать и контролировать проведение капитального ремонта.
В районах Красноярского края примерно одинаковая ситуация с самостоятельным управлением своими домами. К примеру, в целом по стране около 20% многоквартирных домов перешли из фонда капитального ремонта на специальные счета, в Красноярском крае - это около 6% домов. В Норильске нет ни одного дома, находящегося на спецсчёте.
Дважды в квартал собирается специальная комиссия под руководством заместителя министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Гаврилова, которая занимается в том числе отбором подрядных организаций для проведения капитальных ремонтов.
Несмотря на то, что для подрядчиков, которые претендуют на работы по программе капитального ремонта, существует единый реестр – претендентов разделяют по видам работ.
Например, для работы с объектами культурного наследия подрядчик должен представить лицензию с соответствующим допуском.
Для гарантии качественного капитального ремонта комиссия отбирает предприятия по определённым критериям: необходимо иметь разрешительную документацию на проведение работ по капремонту; опыт работы не менее трех лет, в том числе законченные работы не менее чем по трём контрактам. Плюс обязательно – положительная репутация и устойчивое финансовое положение.
Члены комиссии занимаются не только решением по поводу претендента: включить компанию в реестр или отказать; но и исключением недобросовестных подрядчиков из участия в программе капитального ремонта. Например, за несоответствие требованиям или за предоставление недостоверной информации.
На территории Красноярского края в реестр квалифицированных подрядных организаций включены 522 компании, каждая из которых занимается проведением капитального ремонта. При этом в торгах регулярно участвуют около 100 компаний.
«Несомненно, есть много достойных подрядчиков, которые могут выполнять различные виды работ, но есть и те компании, которые мы вынуждены исключать из реестра», - добавил замминистра.
Одной из таких компаний–«двоечников», которую исключили из реестра, стала фирма «Экспострой», занимающаяся ремонтом кровли, но просрочившая сроки капремонта на два месяца. Кроме того, сотрудники организации не предусмотрели возможность защиты от воды при ремонте кровель. В итоге летние ливни затопили квартиры 11 домов. Помимо исключения из реестра «Экспострой» не имеет права три года принимать участие во всех процедурах по заключению государственных и муниципальных контрактов.
Рассмотрением поданных пакетов документов комиссия может заниматься в течение 14 календарных дней с даты окончания срока подачи заявок. В течение этого периода ведётся проверка подлинности предоставленных сведений, а также их соответствие требованиям. В результате рассмотрения может быть принято решение о включении в реестр либо отказ в этом.
Фото Ирины Яринской
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