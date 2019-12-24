Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42054

24 декабря 2019, 17:00



Муниципальная управляющая компания «ЖКС» оказывает метрологические услуги по поверке квартирных счётчиков.

- К нам многие обращаются, чтобы узнать, где можно поверить счётчики, кто имеет право на выполнение таких работ. До недавнего времени такие услуги оказывал только местный филиал Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасии и Республике Тыве, расположенный на улице Лауреатов, 76, - отметил Береговских. Однако после их работы жильцу надо обращаться в энергосбыт своей УК, чтобы оформить акт допуска, говорят энергетики. Удобство того, что теперь эту работу ведёт муниципальная УК, как раз в том и состоит, что потребитель получает и полный пакет документов, и избавлен от необходимости несколько раз посещать УК. Как пояснил Вадим Любезных, главный энергетик УК «ЖКС», работа ведётся без снятия приборов учёта на дому при помощи мобильной переносной метрологической установки. Оплатить услугу можно также дома через мобильный терминал. Заказ поверки - одним звонком в «ЖКС»: - Мы уже работаем с жителями домов нашей территории, а для жильцов других УК прорабатываем возможность оказания такой услуги. Поверить их счётчики мы, конечно, можем, но людям придётся после обращаться в свою управляющую компанию, равно как и в случае с другой метрологической организацией. Он также отметил, что стоимость услуги соотносима с ценами на этом рынке в городе и составляет 900 рублей за один счётчик.

Просмотров:117 Требования по установке, поверке, содержанию и ремонту индивидуальных приборов учёта воды отражены в 261–ФЗ и Постановлении Правительства № 354. Как рассказал Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖХК по энергетике — главный энергетик Норильска, обязанность по их поверке лежит на собственнике либо пользователе помещения. Согласно паспорту приборов учёта поверка проводится раз в четыре года или шесть лет в зависимости от типа прибора. По окончании межповерочного интервала гарантия на точность показаний прекращается, и прибор считается вышедшим из строя. При выходе из строя или окончании срока поверки прибора учёта, а также при его отсутствии плата за потребление воды в течение трёх месяцев будет начисляться по среднемесячному значению за последние полгода. После истечения трёхмесячного периода начисление за воду производится на основании нормативов с учётом повышающего коэффициента (1,5).- К нам многие обращаются, чтобы узнать, где можно поверить счётчики, кто имеет право на выполнение таких работ. До недавнего времени такие услуги оказывал только местный филиал Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасии и Республике Тыве, расположенный на улице Лауреатов, 76, - отметил Береговских.Однако после их работы жильцу надо обращаться в энергосбыт своей УК, чтобы оформить акт допуска, говорят энергетики. Удобство того, что теперь эту работу ведёт муниципальная УК, как раз в том и состоит, что потребитель получает и полный пакет документов, и избавлен от необходимости несколько раз посещать УК.Как пояснил Вадим Любезных, главный энергетик УК «ЖКС», работа ведётся без снятия приборов учёта на дому при помощи мобильной переносной метрологической установки. Оплатить услугу можно также дома через мобильный терминал. Заказ поверки - одним звонком в «ЖКС»:- Мы уже работаем с жителями домов нашей территории, а для жильцов других УК прорабатываем возможность оказания такой услуги. Поверить их счётчики мы, конечно, можем, но людям придётся после обращаться в свою управляющую компанию, равно как и в случае с другой метрологической организацией.Он также отметил, что стоимость услуги соотносима с ценами на этом рынке в городе и составляет 900 рублей за один счётчик.