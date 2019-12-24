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24 декабря 2019, 17:01



В МЧС призвали россиян соблюдать пожарную безопасность в новогодние праздники.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что в новогодние праздники в России приложат все усилия для обеспечения пожарной безопасности, однако люди сами тоже не должны забывать о противопожарных правилах. Об этом сообщает ТАСС. Основные риски в новогодние праздники связаны с массовым скоплением детей и повышенной пожарной нагрузкой. По словам Евгения Зиничева, его ведомство ежегодно проводит профилактическую работу по снижению рисков во время праздников. Кроме того, обеспечивается пожарная безопасность в местах проведения мероприятий. Он также рассказал, что на соответствующих объектах дежурят сотрудники Государственной противопожарной службы и полиции. Они обеспечивают контроль за потенциальными стихийными местами продажи пиротехники. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:105 Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что в новогодние праздники в России приложат все усилия для обеспечения пожарной безопасности, однако люди сами тоже не должны забывать о противопожарных правилах. Об этом сообщает ТАСС.Основные риски в новогодние праздники связаны с массовым скоплением детей и повышенной пожарной нагрузкой. По словам Евгения Зиничева, его ведомство ежегодно проводит профилактическую работу по снижению рисков во время праздников. Кроме того, обеспечивается пожарная безопасность в местах проведения мероприятий.Он также рассказал, что на соответствующих объектах дежурят сотрудники Государственной противопожарной службы и полиции. Они обеспечивают контроль за потенциальными стихийными местами продажи пиротехники.Фото Владимира Макушкина