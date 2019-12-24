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24 декабря 2019, 17:27



Опекуны инвалидов должны представить отчёт о хранении имущества недееспособного гражданина до 1 февраля.

Отчёт должен быть предоставлен по форме, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» с учётом изменений. Представлять отчёты следует по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 1, 3-й этаж, каб. 6, телефон для справок 43-72-04 (доб. 3461).

Просмотров:99 Отдел опеки и попечительства администрации города Норильска напоминает о необходимости представления отчёта опекуна о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом за 2019 год в срок до 1 февраля 2020 года.Отчёт должен быть предоставлен по форме, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» с учётом изменений.Представлять отчёты следует по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 1, 3-й этаж, каб. 6, телефон для справок 43-72-04 (доб. 3461).