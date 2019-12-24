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24 декабря 2019, 17:39



Сегодня в Норильск с рабочим визитом прибыл министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.

А сегодня в администрации города состоялось совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, исполнению в 2019 году краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Норильска и реализации четырёхстороннего соглашения в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в этом году. Также Евгений Афанасьев наградил по итогам года лучших работников отрасли Норильска. Фото Ирины Яринской

Просмотров:216 В плане рабочего визита – посещение нескольких объектов, в числе которых дома по Бауманской, 26 и 28, где проводится термостабилизация грунтов; трёхтысячный дом, на котором завершились работы по программе капитальных ремонтов с момента создания регионального оператора. Осмотрит министр и качество ремонта кровель на целом ряде адресов Центрального района.А сегодня в администрации города состоялось совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, исполнению в 2019 году краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Норильска и реализации четырёхстороннего соглашения в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в этом году.Также Евгений Афанасьев наградил по итогам года лучших работников отрасли Норильска.Фото Ирины Яринской