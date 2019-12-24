Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42058

24 декабря 2019, 17:40



Вниманию опекунов и приёмных родителей несовершеннолетних!

- опекунам и попечителям - не позднее 01.02.2020; - приёмным родителям - не позднее 20.01.2020. Отчёт должен быть представлен по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 1, 2-й этаж, кабинеты 207, 206, телефоны для справок: 43-72-04*3459, *3458, *3471, *3462. Опекунам (попечителям), приёмным родителям, проживающим в Талнахе, следует представлять отчёты по адресу: ул. Диксона, 10, 2-й этаж, кабинеты 210, 211, телефоны для справок: 43-72-04*3468, *3464. Опекунам (попечителям), приёмным родителям, проживающим в Кайеркане, обращаться по адресу: ул. Шахтёрская, 9а, 2-й этаж, кабинет 205, телефон для справок 43-72-04*3465.

Просмотров:96 Отдел опеки и попечительства администрации города Норильска напоминает о необходимости представления отчёта опекунов (попечителей), приёмных родителей о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом:- опекунам и попечителям - не позднее 01.02.2020;- приёмным родителям - не позднее 20.01.2020.Отчёт должен быть представлен по адресу: г. Норильск,Ленинский пр., 1, 2-й этаж, кабинеты 207, 206, телефоны для справок: 43-72-04*3459, *3458, *3471, *3462.Опекунам (попечителям), приёмным родителям, проживающим в Талнахе, следует представлять отчёты по адресу: ул. Диксона, 10, 2-й этаж, кабинеты 210, 211, телефоны для справок: 43-72-04*3468, *3464.Опекунам (попечителям), приёмным родителям, проживающим в Кайеркане, обращаться по адресу: ул. Шахтёрская, 9а, 2-й этаж, кабинет 205, телефон для справок 43-72-04*3465.