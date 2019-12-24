Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42059

24 декабря 2019, 18:17



Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотиков, виновный получил 10 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что в международном почтовом отправлении, адресованном 29-летнему жителю Игарки, на территорию России поступило более 14 граммов запрещённого вещества. Наркотики были изъяты, а адресату направлен муляж. При получении почтового отправления мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции. Во время обыска по месту его жительства также нашли и изъяли наркотические средства синтетического происхождения. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. Три года назад он обнаружил в подъезде своего дома тайник-закладку и забрал оттуда наркотики. Выкурив небольшую часть найденного вещества, мужчина потерял сознание. Чтобы проникнуть в квартиру и спасти его, полицейским и сотрудникам МЧС пришлось вскрывать входную дверь. Пострадавший пришёл в себя в реанимации спустя несколько дней. За незаконное хранение наркотических средств он был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Как установили транспортные полицейские, в период испытательного срока фигурант через интернет заказал за рубежом и оплатил посредством электронного кошелька партию наркотиков, предполагая получить их по почте. На основании доказательств, собранных следователями и оперативными сотрудниками транспортной полиции, суд признал 29-летнего жителя Игарки виновным в незаконном приобретении и хранении, незаконном перемещении через границу Таможенного союза наркотических средств в крупном размере, а также в покушении на незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. С учётом отмены условного осуждения за совершённое ранее преступление подсудимый приговорен к 10 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пресс-служба УТ МВД России по СФО

Просмотров:100 В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции и таможенных органов Сибирского федерального округа пресекли контрабандную поставку в Заполярье синтетических наркотиков.Правоохранители установили, что в международном почтовом отправлении, адресованном 29-летнему жителю Игарки, на территорию России поступило более 14 граммов запрещённого вещества. Наркотики были изъяты, а адресату направлен муляж. При получении почтового отправления мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции. Во время обыска по месту его жительства также нашли и изъяли наркотические средства синтетического происхождения.Ранее мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. Три года назад он обнаружил в подъезде своего дома тайник-закладку и забрал оттуда наркотики. Выкурив небольшую часть найденного вещества, мужчина потерял сознание. Чтобы проникнуть в квартиру и спасти его, полицейским и сотрудникам МЧС пришлось вскрывать входную дверь. Пострадавший пришёл в себя в реанимации спустя несколько дней. За незаконное хранение наркотических средств он был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.Как установили транспортные полицейские, в период испытательного срока фигурант через интернет заказал за рубежом и оплатил посредством электронного кошелька партию наркотиков, предполагая получить их по почте.На основании доказательств, собранных следователями и оперативными сотрудниками транспортной полиции, суд признал 29-летнего жителя Игарки виновным в незаконном приобретении и хранении, незаконном перемещении через границу Таможенного союза наркотических средств в крупном размере, а также в покушении на незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.С учётом отмены условного осуждения за совершённое ранее преступление подсудимый приговорен к 10 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Пресс-служба УТ МВД России по СФО