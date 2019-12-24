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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:26 Сегодня представители администрации, депутаты и сотрудники «Жилкомсервиса» оценили текущее состояние дома на Московской, 14.
18:17 Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотиков, виновный получил 10 лет лишения свободы.
17:40 Вниманию опекунов и приёмных родителей несовершеннолетних!
17:39 Сегодня в Норильск с рабочим визитом прибыл министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
17:27 Опекуны инвалидов должны представить отчёт о хранении имущества недееспособного гражданина до 1 февраля.
17:01 В МЧС призвали россиян соблюдать пожарную безопасность в новогодние праздники.
17:00 Муниципальная управляющая компания «ЖКС» оказывает метрологические услуги по поверке квартирных счётчиков.
16:59 Сезон капитальных ремонтов в Норильске подошёл к концу, однако вопросы у жителей остались. Что делать в случае конфликтных ситуаций, поясняют специалисты Фонда капитальных ремонтов.
16:47 КЭФ-2020 примет до шести тысяч участников.
16:28 Новогодняя «Подарошная» в разгаре. Сделай подарок родным и помоги детям.
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