Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42060
24 декабря 2019, 18:26

Сегодня представители администрации, депутаты и сотрудники «Жилкомсервиса» оценили текущее состояние дома на Московской, 14.


Напомним, в 2017 году жильцы Московской, 14, обратились в управляющую компанию «Жилкомсервис» по поводу неудовлетворительного технического состояния дома. По заявке УК специализированной организацией НПО «Фундамент», которая занимается мерзлотно-техническим надзором за несущими конструкциями и основанием здания, было обследовано состояние несущих и ограждающих конструкций и представлен отчёт по геотехническому мониторингу. Мерзлотники отнесли дом к категории «ограниченно работоспособный»: то есть в нём имеются дефекты и повреждения, которые привели к снижению несущей способности. Однако опасности внезапного разрушения и потери устойчивости нет. Эксплуатация здания возможна при постоянном мониторинге технического состояния, а также проведению работ по восстановлению и усилению конструкций и грунтов основания.
Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла был выполнен с июля по ноябрь 2018 года. Так, например, был сделан водоотводной лоток и водонепроницаемое покрытие по всей площади подполья, установлено две температурные трубки, восстановлен защитный слой бетона железобетонных конструкций.
Сейчас дом находится на особом контроле, и компания «Фундамент» ежеквартально проводит обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций дома № 14 на Московской.
В декабре также состоялась выездная комиссия в состав которой вошли специалисты управлений городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, МУП «КОС», «Жилкомсервиса» и НПО «Фундамент». Тогда было принято решение представить предложения проектно-изыскательской организации о состоянии конструкций нулевого цикла и ограждающих конструкций дома и назначить повторный осмотр на 24 декабря.
Сегодня комиссия, в состав которой вошли заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв, главный энергетик города Анатолий Береговских и представители управляющей компании «Жилкомсервис», вновь провела осмотр проблемного дома. Члены комиссии обошли подполье Московской, 14, поднялась в одну из квартир и побеседовали с хозяйкой. Женщина, к слову, приходила на встречу с Николаем Жигулиным в единый день приёма граждан 12 декабря - с жалобами на состояние дома. В её квартире отчётливо видны трещины в стенах, в том числе – в несущих, под определённым углом даже видна улица.
Тем не менее специалисты уверяют, что работы по сохранению здания выполняются в достаточном объёме и в срок.
- Подполье заасфальтировано, заданные уклоны формируют водоотток, благодаря которому вода стекает в специальный лоток, а затем уходит в центральную канализационную систему, температурные трубки стоят и показывают отрицательные температуры, - пояснил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству. - Мы сейчас видим, что необходимые работы выполнены. Есть замечания по изоляции, но я думаю, что это дело поправимое. В целом ситуация по дому стабилизировалась. В летний период будет выполнена дополнительная герметизация трещин.
Между тем ситуация в квартире у квартиросъёмщицы безрадостная: рядом со старыми трещинами в комнатах появляются новые, межкомнатные стены стали деформироваться.
Ольга Сарычева, говорит, что без рекомендаций организации, осуществляющей мерзлотный надзор, трудно предпринимать какие-либо действия. Нужно понимать, какой комплекс мероприятий необходимо провести для сохранения и нормализации состояния дома, а главное - понимать, есть ли угроза зданию. Дальнейшие работы будут выполняться в рамках рекомендаций мерзлотников.
Фото Ирины Яринской

Просмотров:95
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 декабря 2019 
18:26   Сегодня представители администрации, депутаты и сотрудники «Жилкомсервиса» оценили текущее состояние дома на Московской, 14. 18:17   Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотиков, виновный получил 10 лет лишения свободы.
17:40   Вниманию опекунов и приёмных родителей несовершеннолетних! 17:39   Сегодня в Норильск с рабочим визитом прибыл министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
17:27   Опекуны инвалидов должны представить отчёт о хранении имущества недееспособного гражданина до 1 февраля. 17:01   В МЧС призвали россиян соблюдать пожарную безопасность в новогодние праздники.
17:00   Муниципальная управляющая компания «ЖКС» оказывает метрологические услуги по поверке квартирных счётчиков. 16:59   Сезон капитальных ремонтов в Норильске подошёл к концу, однако вопросы у жителей остались. Что делать в случае конфликтных ситуаций, поясняют специалисты Фонда капитальных ремонтов.
16:47   КЭФ-2020 примет до шести тысяч участников. 16:28   Новогодняя «Подарошная» в разгаре. Сделай подарок родным и помоги детям.
16:00   Тёплое, вечнозелёное, свободное. Таким после реконструкции предстанет многофункциональное общественное пространство на Ленинском пр., 1. 15:48   Водитель автомобиля, виновный в гибели человека, приговорён к лишению свободы.
14:46   Замеры и тесты пройдены. «Великое арктические приключение» @great_arctic_adventure вместе с Андреем Андреевым и Евгенией Хохловой совсем скоро начнётся. 14:43   Новую сказку в школе № 8 посвятили Новому году и предстоящему юбилею «Норникеля».
13:00   Оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно и через интернет. 12:50   Популярной участницей конкурса на самую красивую девочку страны стала школьница из Норильска.
12:40   Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, как выбрать натуральную красную икру. 12:38   Жители Красноярского края на этой неделе увидят последнее в году солнечное затмение.
11:46   Александр Усс рассказал журналистам о развитии края и итогах уходящего года. 11:43   Дед Мороз и Снегурочка в индустриальном институте поздравили ребят с наступающим Новым годом.

 23 декабря 2019 
18:36   Вещание телеканала «Енисей» можно увидеть в следующих вариантах. 18:11   Первый заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес» представил многообразие направлений декоративно-прикладного творчества.
17:42   Пятый благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» объединил тысячи горожан и подарил людям новогоднее настроение и веру в доброту. 17:41   Для маршрутов 27«К» и 30«К» временно вернут автобусную остановку на прежнее место к «Аквариуму».
17:00   Норильские каратисты выступили на VII турнире по карате памяти Ильшата Аюпова. 16:57   Авиакомпания S7 открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на 2020 год.
16:22   Зимняя универсиада-2019 стала проектом года. 15:48   Обгон закончился трагедией. В ДТП погиб водитель.
15:14   В Норильске определили победителей проекта «Мини-футбол – в школу. Регион Заполярье». 15:10   Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийского турнира по дзюдо.
15:07   В девятом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» дома уступил «Газпром-Югре» - 1:3 и 0:3. 14:58   В спортивном зале «Геркулес» прошли традиционные, 20-е, соревнования по боксу, посвящённые памяти Евгений Тёмина.
14:58   Есть вопросы к руководству медучреждений города? Они готовы ответить. 13:50   Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты.
13:03   В Норильске прошёл чемпионат города по пауэрлифтингу. Разыграли 15 комплектов наград. 12:43   Новогодний подарок от шефов. У «Виктории» появилась снежная горка.
12:16   Музей приглашает на новогоднюю выставку ёлочных игрушек.

 22 декабря 2019 
17:47   В ГЦК сейчас в разгаре первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».

 21 декабря 2019 
20:38   Фестиваль "Добрый Норильск" в пятый раз собрал норильчан у праздничной ёлки.

 20 декабря 2019 
18:22   Известный норильский бард Юрий Костров приглашает на свою «Прощальную гастроль». 18:18   Норильская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями отметила своё 55-летие. Сотрудники школы и воспитанники принимали поздравления.
18:12   22 декабря пройдёт VII турнир по карате памяти Ильшата Аюпова. 18:10   Сегодня зрителей принял обновлённый зал КДЦ им. В. Высоцкого.
18:06   Президент отметил важность общественного контроля за мусорной отраслью в России. 18:03   В Москве наградили победителей выставки-конкурса «Волшебная сила голубого потока», в которой приняли участие и юные норильские художники.
16:58   Путин заявил, что детскую медицину в России нужно выводить на более высокий уровень. 16:50   Красноярский край стал лидером по росту рынка новых машин.
16:45   Стало известно о графике работы городских поликлиник в новогодние праздники. 16:09   Дмитрий Пристансков: «Норникель» вносит свой вклад в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь».
16:08   Победители инновационного форума разработают цифровую платформу о возможностях туркластера «Арктический».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх