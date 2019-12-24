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24 декабря 2019, 18:26



Сегодня представители администрации, депутаты и сотрудники «Жилкомсервиса» оценили текущее состояние дома на Московской, 14.

Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла был выполнен с июля по ноябрь 2018 года. Так, например, был сделан водоотводной лоток и водонепроницаемое покрытие по всей площади подполья, установлено две температурные трубки, восстановлен защитный слой бетона железобетонных конструкций. Сейчас дом находится на особом контроле, и компания «Фундамент» ежеквартально проводит обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций дома № 14 на Московской. В декабре также состоялась выездная комиссия в состав которой вошли специалисты управлений городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, МУП «КОС», «Жилкомсервиса» и НПО «Фундамент». Тогда было принято решение представить предложения проектно-изыскательской организации о состоянии конструкций нулевого цикла и ограждающих конструкций дома и назначить повторный осмотр на 24 декабря. Сегодня комиссия, в состав которой вошли заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв, главный энергетик города Анатолий Береговских и представители управляющей компании «Жилкомсервис», вновь провела осмотр проблемного дома. Члены комиссии обошли подполье Московской, 14, поднялась в одну из квартир и побеседовали с хозяйкой. Женщина, к слову, приходила на встречу с Николаем Жигулиным в единый день приёма граждан 12 декабря - с жалобами на состояние дома. В её квартире отчётливо видны трещины в стенах, в том числе – в несущих, под определённым углом даже видна улица. Тем не менее специалисты уверяют, что работы по сохранению здания выполняются в достаточном объёме и в срок. - Подполье заасфальтировано, заданные уклоны формируют водоотток, благодаря которому вода стекает в специальный лоток, а затем уходит в центральную канализационную систему, температурные трубки стоят и показывают отрицательные температуры, - пояснил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству. - Мы сейчас видим, что необходимые работы выполнены. Есть замечания по изоляции, но я думаю, что это дело поправимое. В целом ситуация по дому стабилизировалась. В летний период будет выполнена дополнительная герметизация трещин. Между тем ситуация в квартире у квартиросъёмщицы безрадостная: рядом со старыми трещинами в комнатах появляются новые, межкомнатные стены стали деформироваться. Ольга Сарычева, говорит, что без рекомендаций организации, осуществляющей мерзлотный надзор, трудно предпринимать какие-либо действия. Нужно понимать, какой комплекс мероприятий необходимо провести для сохранения и нормализации состояния дома, а главное - понимать, есть ли угроза зданию. Дальнейшие работы будут выполняться в рамках рекомендаций мерзлотников. Фото Ирины Яринской

Просмотров:95 Напомним, в 2017 году жильцы Московской, 14, обратились в управляющую компанию «Жилкомсервис» по поводу неудовлетворительного технического состояния дома. По заявке УК специализированной организацией НПО «Фундамент», которая занимается мерзлотно-техническим надзором за несущими конструкциями и основанием здания, было обследовано состояние несущих и ограждающих конструкций и представлен отчёт по геотехническому мониторингу. Мерзлотники отнесли дом к категории «ограниченно работоспособный»: то есть в нём имеются дефекты и повреждения, которые привели к снижению несущей способности. Однако опасности внезапного разрушения и потери устойчивости нет. Эксплуатация здания возможна при постоянном мониторинге технического состояния, а также проведению работ по восстановлению и усилению конструкций и грунтов основания.Капитальный ремонт конструкций нулевого цикла был выполнен с июля по ноябрь 2018 года. Так, например, был сделан водоотводной лоток и водонепроницаемое покрытие по всей площади подполья, установлено две температурные трубки, восстановлен защитный слой бетона железобетонных конструкций.Сейчас дом находится на особом контроле, и компания «Фундамент» ежеквартально проводит обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций дома № 14 на Московской.В декабре также состоялась выездная комиссия в состав которой вошли специалисты управлений городского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, МУП «КОС», «Жилкомсервиса» и НПО «Фундамент». Тогда было принято решение представить предложения проектно-изыскательской организации о состоянии конструкций нулевого цикла и ограждающих конструкций дома и назначить повторный осмотр на 24 декабря.Сегодня комиссия, в состав которой вошли заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв, главный энергетик города Анатолий Береговских и представители управляющей компании «Жилкомсервис», вновь провела осмотр проблемного дома. Члены комиссии обошли подполье Московской, 14, поднялась в одну из квартир и побеседовали с хозяйкой. Женщина, к слову, приходила на встречу с Николаем Жигулиным в единый день приёма граждан 12 декабря - с жалобами на состояние дома. В её квартире отчётливо видны трещины в стенах, в том числе – в несущих, под определённым углом даже видна улица.Тем не менее специалисты уверяют, что работы по сохранению здания выполняются в достаточном объёме и в срок.- Подполье заасфальтировано, заданные уклоны формируют водоотток, благодаря которому вода стекает в специальный лоток, а затем уходит в центральную канализационную систему, температурные трубки стоят и показывают отрицательные температуры, - пояснил Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству. - Мы сейчас видим, что необходимые работы выполнены. Есть замечания по изоляции, но я думаю, что это дело поправимое. В целом ситуация по дому стабилизировалась. В летний период будет выполнена дополнительная герметизация трещин.Между тем ситуация в квартире у квартиросъёмщицы безрадостная: рядом со старыми трещинами в комнатах появляются новые, межкомнатные стены стали деформироваться.Ольга Сарычева, говорит, что без рекомендаций организации, осуществляющей мерзлотный надзор, трудно предпринимать какие-либо действия. Нужно понимать, какой комплекс мероприятий необходимо провести для сохранения и нормализации состояния дома, а главное - понимать, есть ли угроза зданию. Дальнейшие работы будут выполняться в рамках рекомендаций мерзлотников.Фото Ирины Яринской